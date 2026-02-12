Feriados bancarios en Carnaval: qué hacer para no quedarse sin efectivo en el fin de semana largo

El primer fin de semana extra largo del 2026 está a la vuelta de la esquina y, con él, llega un desafío logístico para quienes no planifiquen sus finanzas.

Por los festejos de Carnaval, la actividad bancaria presencial en Argentina quedará totalmente suspendida durante cuatro días consecutivos, afectando trámites, clearing bancario y el mercado de divisas.

El cronograma del cierre de bancos por Carnaval este fin de semana largo

De acuerdo a lo dispuesto por el BCRA, las persianas de las entidades financieras permanecerán bajas en las siguientes fechas:

Sábado 14 y Domingo 15: Cierre habitual de fin de semana.

Cierre habitual de fin de semana. Lunes 16: Feriado Nacional de Carnaval.

Feriado Nacional de Carnaval. Martes 17: Feriado Nacional de Carnaval.

La actividad se retomará con normalidad recién el miércoles 18 de febrero. Durante este período, regirá un feriado cambiario, por lo que no habrá operaciones de compra/venta de dólares ni movimientos en el mercado de capitales.

¿Cómo sacar plata si los cajeros están vacíos?

En ciudades como Bariloche, Las Grutas o San Martín de los Andes, la demanda de efectivo suele desbordar la capacidad de los cajeros automáticos. Para evitar filas o encontrarse con terminales «fuera de servicio», la mejor opción es el sistema de Extra Cash.

Podés retirar hasta un tope (generalmente fijado por el comercio) al realizar una compra con tarjeta de débito en: