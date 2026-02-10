Carnaval 2026: cuándo son los feriados y cómo afectará tu salario si trabajas

Apenas iniciado el 2026, la atención de los argentinos se posa sobre el primer gran descanso del año: los feriados de Carnaval. Esta festividad, que combina tradición, cultura y un fuerte movimiento turístico en todo el país, llegará este año a mediados de febrero 2026.

A diferencia de ediciones anteriores donde se desplazó hacia marzo, esta vez el calendario oficial de feriados sitúa las celebraciones en el corazón del verano, ofreciendo una oportunidad ideal para quienes buscan una escapada antes del inicio del ciclo lectivo.

Fechas confirmadas: ¿cuándo caen los feriados de Carnaval 2026?

Según el cronograma establecido por el Gobierno Nacional, los feriados de Carnaval 2026 son:

Lunes 16 de febrero 2026 : feriado nacional (inamovible).

: feriado nacional (inamovible). Martes 17 de febrero 2026: feriado nacional (inamovible).

Al tratarse de dos jornadas consecutivas que se acoplan al sábado 14 y domingo 15 de febrero 2026, se conforma el primer fin de semana extralargo de cuatro días del año. Al ser feriados de carácter inamovible, no pueden ser trasladados por fines turísticos, asegurando el descanso en las fechas exactas del rito carnestolendo.

Feriados de Carnaval 2026: ¿cómo se paga si me toca trabajar el 16 y 17 de febrero?

Para aquellos sectores que no interrumpen su actividad, es fundamental conocer el marco legal vigente. Según la Ley de Contrato de Trabajo, en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Esto significa que, si un empleado presta servicios durante el lunes 16 o el martes 17 de febrero 2026, deberá percibir una remuneración doble. En términos técnicos, el empleador deberá abonar el salario normal de la jornada más una cantidad igual (un recargo del 100%). Es importante diferenciar estos días de los «días no laborables», donde la decisión de trabajar queda a criterio del empleador y el pago es simple.

Feriados de Carnaval 2026: los destinos más buscados para el fin de semana XL

El Carnaval no es solo un descanso, sino un motor económico federal. Para este 2026, las proyecciones indican una alta ocupación en los puntos emblemáticos del festejo: