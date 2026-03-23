Feriados de abril 2026: descubrí el fin de semana extralargo que se aproxima

Apenas termine el actual descanso de marzo 2026, los argentinos no tendrán que esperar mucho para la próxima pausa. El calendario oficial 2026, regido por el Ministerio del Interior, revela una configuración excepcional para el mes de abril 2026: la Semana Santa coincidirá temporalmente con el feriado por los caídos en las Islas Malvinas.

Esta sincronía no solo simplifica la agenda, sino que garantiza un fin de semana XL de cuatro jornadas consecutivas con carácter de feriado nacional, lo que impactará positivamente en el sector turístico y en el régimen de descanso de los trabajadores del ámbito privado.

Feriados de abril 2026 | El «Superjueves» del 2 de abril: Malvinas y Jueves Santo

La gran particularidad de este año ocurre el jueves 2 de abril 2026. En esta fecha se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible. Sin embargo, en 2026, esta fecha coincide exactamente con el Jueves Santo.

¿Por qué es esto relevante para el bolsillo? Habitualmente, el Jueves Santo es un «día no laborable», lo que significa que el empleador decide si se trabaja o no (y se paga como día simple). Pero al superponerse con un feriado nacional inamovible, la ley establece que prevalece el feriado.

Por lo tanto, el jueves 2 de abril 2026 será descanso obligatorio para todos y, en caso de trabajarse, deberá abonarse con el recargo del 100%.

Feriados de abril 2026 | Cronograma confirmado: cómo queda el fin de semana XL

De esta manera, la estructura del próximo descanso extendido de abril 2026 queda conformada de la siguiente forma:

Jueves 2 de abril 2026 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Nacional).

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Feriado Nacional). Viernes 3 de abril 2026 : Viernes Santo (Feriado Nacional).

: Viernes Santo (Feriado Nacional). Sábado 4 de abril 2026 : Sábado de Gloria.

: Sábado de Gloria. Domingo 5 de abril 2026: Domingo de Pascua / Resurrección.

Este bloque de cuatro días se posiciona como la última gran ventana de turismo nacional antes del feriado del 1 de mayo 2026, que este año también caerá viernes, permitiendo otro descanso de tres días.

Feriados de abril 2026: otros días no laborables y festividades del mes

Además de la fe cristiana, abril 2026 cuenta con fechas significativas para la comunidad judía en Argentina. Según la Ley 27.399, se consideran días no laborables por la festividad de Pésaj (Pascua Judía) los siguientes días:

Jueves 2 y viernes 3 de abril 2026 : Primeros dos días de Pésaj (coincidentes con el feriado nacional).

: Primeros dos días de Pésaj (coincidentes con el feriado nacional). Miércoles 8 y jueves 9 de abril 2026: Últimos dos días de la festividad.

Es importante recordar que estas fechas son exclusivas para quienes profesan la religión judía, quienes pueden optar por no prestar tareas sin que esto afecte su remuneración habitual, previa comunicación a sus empleadores.