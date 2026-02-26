Guía completa de feriados en marzo 2026: ¿cuáles son días libres y cuáles no?

Pasada la efervescencia de las festividades de febrero 2026, el calendario nacional marca una nueva pausa estratégica con un nuevo fin de semana largo en marzo 2026, que incluye el feriado del 24 de marzo.

Sin embargo, la naturaleza jurídica de las fechas de marzo 2026 suele generar confusión entre los trabajadores y las familias. Para evitar sorpresas en el recibo de sueldo o en la puerta del colegio, desglosamos la normativa oficial vigente para este 2026.

Guía de Feriados de Marzo 2026: ¿el lunes 23 de marzo 2026 es feriado nacional?

No. El lunes 23 de marzo de 2026 ha sido decretado como «Día no laborable con fines turísticos». A diferencia de los feriados nacionales (como el martes 24), en los días no laborables la decisión de otorgar el descanso queda a criterio del empleador.

Para el sector público, bancos y seguros, el asueto suele ser total, mientras que en el comercio minorista la actividad suele ser normal.

Guía de Feriados de Marzo 2026: si trabajo el lunes 23, ¿cobro el día doble?

No. Según el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los días no laborables el trabajo es opcional para el empleador y el salario se percibe de forma simple.

No rigen las normas del descanso dominical; por lo tanto, no corresponde el pago doble ni el otorgamiento de un franco compensatorio.

Guía de Feriados de Marzo 2026: ¿cómo se paga el martes 24 de marzo 2026?

A diferencia del lunes, el martes 24 de marzo 2026 (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) es un Feriado Nacional Inamovible.

Si te toca trabajar, el empleador está obligado por ley a abonar la jornada con un recargo del 100% sobre el salario habitual.

Guía de Feriados de Marzo 2026: ¿hay clases el lunes 23 y martes 24 de marzo 2026?

De acuerdo al calendario escolar 2026 aprobado por el Consejo Federal de Educación:

Lunes 23: no hay actividad escolar en la mayoría de las provincias, ya que el sistema educativo suele adherir a los días no laborables con fines turísticos.

Martes 24: no hay clases en ningún nivel educativo por tratarse de un feriado nacional.

Guía de Feriados de Marzo 2026: ¿abren los bancos el fin de semana largo de marzo?

Las entidades bancarias permanecerán cerradas ambos días (lunes 23 y martes 24). Se recomienda realizar trámites presenciales antes del viernes 20 de marzo 2026.

No obstante, los canales electrónicos (homebanking y apps) y las redes de cajeros automáticos funcionarán con normalidad, aunque con las limitaciones de recarga habituales en días festivos.