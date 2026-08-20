¿Ganaste algo? Los números de la suerte del Quini 6 y el impactante pozo que se armó para el domingo

El Quini 6 volvió a concentrar las expectativas de miles de apostadores en todo el país tras la realización del sorteo número 3.401, en la noche del miércoles 19 de agosto 2026.

En una velada donde las combinaciones mayores no registraron tarjetas con seis aciertos, los pozos principales de Quini 6 quedaron desiertos.

Según los datos provistos oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, este desenlace impulsó un nuevo incremento en la masa acumulada para el próximo fin de semana, aunque el certamen repartió importantes fondos en sus instancias secundarias.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 19 de agosto 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las combinaciones de la jornada, para cada una de las modalidades del juego poceado:

Tradicional Primer Sorteo : 01 – 02 – 06 – 10 – 17 – 25 (Vacante)

: 01 – 02 – 06 – 10 – 17 – 25 (Vacante) La Segunda del Quini : 03 – 10 – 12 – 16 – 26 – 33 (Vacante)

: 03 – 10 – 12 – 16 – 26 – 33 (Vacante) La Revancha : 02 – 12 – 14 – 24 – 29 – 40 (Vacante)

: 02 – 12 – 14 – 24 – 29 – 40 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 07 – 21 – 27 – 30 – 32 – 37 (30 ganadores)

En la modalidad «Siempre Sale», un total de 30 apostadores resultaron beneficiados al alcanzar el mayor número de aciertos de la jugada, distribuyéndose un importante fondo en premios a lo largo y ancho del territorio nacional.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo acumulado de Quini 6 asciende a $8.000 millones

Debido a que las alternativas de seis aciertos no hallaron dueño a mitad de semana, la Lotería de Santa Fe actualizó sus proyecciones para el sorteo número 3.402, que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto 2026 a las 21:15. Para esta nueva edición, el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de $8.000 millones.

Los interesados que deseen participar pueden registrar sus apuestas seleccionando seis números (del 00 al 45), en cualquier agencia oficial habilitada.

Como rige en la normativa institucional, el sorteo se transmitirá en directo a través de la TV Pública, señales televisivas asociadas y en el canal oficial de YouTube del organismo santafesino.