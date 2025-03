Fin de la moratoria: qué es la PUAM, la opción para quiénes no reúnen las condiciones para poder jubilarse

En días más termina la moratoria previsional en Argentina que le viene permitiendo a las personas, próximas a jubilarse, la compra de aportes para llegada la edad de 60 años en el caso de la mujer y 65 en el hombre, poder percibir mensualmente el haber jubilatorio.

El plazo finaliza el 23 de marzo 2025 y, por eso, una de las alternativas a tal sistema previsional es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida con la sigla PUAM, que les asegura a los mayores de 65 años un ingreso mensual, cobertura médica y asignaciones familiares.

Fin de la moratoria: qué es la PUAM

La PUAM no tiene fecha de caducidad, es para toda la vida. Quienes accedan a la misma, no podrán cobrar la pensión no contributiva por vejez. Deberán optar por una u otra. Llegado el caso de cobrar la PUAM, la única forma de seguir trabajando de manera formal será, estando adherido al monotributo social; de esta manera, ya no podrá prestar servicios en relación de dependencia ni trabajar por cuenta propia.

Otro de los datos importantes a tener presente al respecto es que, en el caso de que la persona tenga deudas por alimentos, solamente, le podrán embargar hasta el 20% de la pensión. La PUAM se percibe cada mes y es el 80% del haber mínimo que cobran los jubilados y, por ende, aumenta al ritmo del haber.

Fin de la moratoria: lo que tenés que saber de la PUAM

La PUAM es para personas de 65 años o más. Antes de dar la pensión, la Anses va a realizar una evaluación socioeconómica y patrimonial para asegurar que el beneficio se dé a las personas que más lo necesitan. La pensión universal es no contributiva y por eso pueden cobrarla, aunque nunca se haya hecho aportes.

En cuánto al monto, todos los meses la persona cobra el 80% del haber mínimo que cobran los jubilados. Además, cuando la jubilación aumenta, también se incrementa la pensión.

Fin de la moratoria: los beneficios de cobrar la PUAM

Los beneficios de acceder a la PUAM son los siguientes:

Cobertura del PAMI.

Asignación por cónyuge.

por cónyuge. Asignación por hijo.

por hijo. Asignación por hijo con discapacidad.

Asignación por ayuda escolar anual.

Fin de la moratoria: los requisitos para acceder a la PUAM

La Anses evaluará la situación socioeconómica y patrimonial de la persona para que pueda acceder a la pensión. Gestionar la PUAM es simple, gratuito y se puede realizar en dos pasos. Primero, se debe ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para corroborar que los datos personales y familiares estén bien. Luego, hay que pedir un turno en una oficina de la Anses. Los requisitos son los siguientes:

Ser argentino o argentina.

o argentina. Las personas naturalizadas deben probar que tienen residencia en el país hace más de 10 años.

deben probar que tienen residencia en el país hace más de 10 años. Las personas extranjeras deben probar que tienen residencia en el país hace más de 20 años.

deben probar que tienen residencia en el país hace más de 20 años. No cobrar ni tener derecho a jubilación, retiro o cualquier otra pensión.

a jubilación, retiro o cualquier otra pensión. No cobrar la prestación por desempleo.

por desempleo. Mantener la residencia en el país.

