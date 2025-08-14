Fin de semana largo: así funcionarán los servicios en Neuquén y Río Negro este viernes

Este viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos por el feriado puente del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los vecinos de Neuquén y Roca deberán tener en cuenta cómo funcionarán los distintos servicios públicos y urbanos.

Servicios en Neuquén: así funcionarán

Recolección de residuos domiciliarios: normal el viernes y el domingo.

Centros de transferencia: abiertos el viernes en horario habitual; cerrados el domingo.

Transporte público urbano: frecuencia normal el viernes; el domingo con frecuencia de feriado.

Estacionamiento medido (SAEM): activo el viernes; inactivo el domingo.

Cementerios Central y El Progreso: abiertos de 9 a 19.

Línea gratuita 147 Atención al Ciudadano: 8 a 20.

Emergencias: línea 103 de Protección Civil disponible 24 horas.

Oficinas de turismo:

Centro y ETON: 8 a 20

Puente y Balneario Gustavo Fahler: 8 a 19

Subsecretaría de las Mujeres (guardia): viernes de 9 a 13

Área Legal: 2995121506 / 2995940258

Área Psicológica: 2995940254 / 2995940216

Área Social: 2995950202

Servicios en Roca: así funcionarán los colectivos

En Roca, la Cooperativa 1 de Septiembre informó que el transporte urbano funcionará cada hora el viernes 15, comenzando en el horario habitual y finalizando a las 22.10.

Las últimas salidas hacia todos los barrios desde las dársenas serán a esa hora, excepto las líneas Paso Córdoba, Chacramonte y Mosconi, que finalizarán a las 22.30.