Fin de semana largo: así funcionarán los servicios en Neuquén y Río Negro este viernes
Desde la recolección de residuos hasta el transporte urbano y las guardias de emergencia, así funcionarán los servicios en Neuquén y Roca este viernes feriado.
Este viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos por el feriado puente del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, los vecinos de Neuquén y Roca deberán tener en cuenta cómo funcionarán los distintos servicios públicos y urbanos.
Servicios en Neuquén: así funcionarán
- Recolección de residuos domiciliarios: normal el viernes y el domingo.
- Centros de transferencia: abiertos el viernes en horario habitual; cerrados el domingo.
- Transporte público urbano: frecuencia normal el viernes; el domingo con frecuencia de feriado.
- Estacionamiento medido (SAEM): activo el viernes; inactivo el domingo.
- Cementerios Central y El Progreso: abiertos de 9 a 19.
- Línea gratuita 147 Atención al Ciudadano: 8 a 20.
- Emergencias: línea 103 de Protección Civil disponible 24 horas.
Oficinas de turismo:
- Centro y ETON: 8 a 20
- Puente y Balneario Gustavo Fahler: 8 a 19
Subsecretaría de las Mujeres (guardia): viernes de 9 a 13
- Área Legal: 2995121506 / 2995940258
- Área Psicológica: 2995940254 / 2995940216
- Área Social: 2995950202
Servicios en Roca: así funcionarán los colectivos
En Roca, la Cooperativa 1 de Septiembre informó que el transporte urbano funcionará cada hora el viernes 15, comenzando en el horario habitual y finalizando a las 22.10.
Las últimas salidas hacia todos los barrios desde las dársenas serán a esa hora, excepto las líneas Paso Córdoba, Chacramonte y Mosconi, que finalizarán a las 22.30.
