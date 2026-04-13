Fin de semana largo en Neuquén: cuándo es el feriado de abril 2026 por el Día del Profesor y a quiénes alcanza

Tras el reciente descanso de Semana Santa, el calendario escolar de Neuquén suma una nueva pausa. Este viernes 17 de abril de 2026 se celebrará el Día del Profesor Neuquino, una fecha que garantiza un fin de semana largo para los niveles Secundario y Terciario en todo el territorio provincial.

Desde ATEN Provincia confirmaron que, en cumplimiento de la normativa vigente, no habrá actividad escolar en el Nivel Medio y Superior. De esta manera, tanto docentes como estudiantes de estos niveles gozarán de un cese de actividades que se acoplará al sábado y domingo.

¿Por qué es feriado el 17 de abril en Neuquén?

A diferencia del Día del Profesor nacional (que se celebra en septiembre), Neuquén cuenta con su propia efeméride histórica. El Día del Profesor Neuquino fue establecido mediante la Ley Provincial 1876 y el Decreto 5164/1990.

La fecha no es azarosa: conmemora la creación del primer Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM 1) en la localidad de Centenario. Este hito representó el puntapié inicial para la autonomía y expansión del sistema educativo medio en la provincia, que hasta entonces dependía exclusivamente de estructuras nacionales.

Es importante destacar que, al ser una celebración específica de la rama secundaria y terciaria, el alcance del asueto es el siguiente: