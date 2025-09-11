Transferencias bancarias: a partir de qué monto ARCA investiga en septiembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó los límites de transferencias fijados en septiembre 2025. En época de billeteras virtuales, el organismo recordó qué sucede si se superan los límites establecidos. En esta nota te dejamos los detalles.

ARCA vigila las transferencias bancarias en septiembre 2025

En septiembre 2025, ARCA recordó que controla las transferencias bancarias y las que se realizan mediante billeteras virtuales. En ese sentido, si el dinero tiene un origen comprobable, en principio no hay problemas.

Superada la cifra límite, alcanza con presentar la documentación que respalde la operación. La situación es distinta si se trata de una transferencia cuyo origen no se puede justificar, ya que podrían activarse alertas que derivarían en un análisis más detallado. Conocer los topes es fundamental para evitar inconvenientes.

Transferencias bancarias: a partir de qué monto ARCA vigila en septiembre 2025

ARCA elevó los topes a partir de los cuales se monitorean las transferencias bancarias y virtuales. La actualización responde a un mecanismo de ajuste semestral basado en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).