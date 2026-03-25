Indec publicará este miércoles 25 el índice de salarios y las cifras del turismo internacional

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6% en agosto. Foto: Gentileza NA.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este miércoles los informes correspondientes para el turismo internacional y el índice de los salarios. Los valores corresponden a enero y febrero respectivamente.

Desde la entidad, informaron que ambas estadísticas se difundirán a partir de las 16. Para turismo internacional los valores serán acorde al mes de febrero. Por su parte el índice de salarios corresponderá a enero de 2026.

El último registro del turismo internacional por el Indec

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) realizada por el Indec actúa en los principales aeropuertos nacionales, lo cual permite obtener estimaciones de la cantidad de turistas residentes que viajan al exterior y de los turistas no residentes que visitan el país.

El último censo presentó un déficit turístico: la cantidad de residentes que salieron de Argentina fue superior al ingreso de turistas. El resultado fue un saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales.

Según reveló ETI, la cantidad de argentinos que salieron del país cayó un 8,5%, mientras que se presentó un aumentó del 1,4% para los turistas que ingresaron el país.

El anterior índice de salarios presentado por Indec

El último censo sobre el índice de salarios en el país presentó un incremento del 38,2% interanual y 1,6% mensual. Esta cifra se posicionó encima de la inflación de 2025, situada en 31,5%.

Indec reveló que el sector privado aumentó un 28,7% en 2025, mientras que el registro del sector público lo hizo en 28,9%. Los estudios se sumaron al registro de variaciones de los salarios en ambos sectores en cada mes.

El único sector que terminó por encima de lo estimado fue el privado no registrado, el cual creció más del doble que la inflación en ese mismo período con 87,9%.