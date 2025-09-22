Jubilaciones: cuánto cobrarán los jubilados de Anses en octubre 2025

En octubre 2025, los jubilados y pensionados de la Anses recibirán un aumento cercado al 1,9% por la fórmula de movilidad vigente. En paralelo, el Gobierno Nacional continuará entregando el bono de hasta 70 mil pesos. ¿A cuánto llegarán las jubilaciones el próximo mes? Los detalles en esta nota.

A cuánto llegarán las jubilaciones de Anses en octubre 2025

Aunque resta confirmación oficial, con el aumento y la entrega del bono, las jubilaciones y pensiones de Anses en octubre 2025 quedaría de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Jubilación máxima: $2.195.463,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Jubilaciones y pensiones: el calendario Anses de octubre 2025

Aunque resta confirmación oficial, el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses en octubre 2025 sería el siguiente:

Pensiones No Contributivas

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

8 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

9 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

9 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

10 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

8 de octubre: DNI terminados en 0.

9 de octubre: DNI terminados en 1.

10 de octubre: DNI terminados en 2.

13 de octubre: DNI terminados en 3.

14 de octubre: DNI terminados en 4.

15 de octubre: DNI terminados en 5.

16 de octubre: DNI terminados en 6.

17 de octubre: DNI terminados en 7.

20 de octubre: DNI terminados en 8.

21 de octubre: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

22 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

23 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

24 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

27 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

28 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.