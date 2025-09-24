La Anses alertó por posibles estafas en la vía pública: qué hacer ante esta situación

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que no está llevando a cabo ningún tipo de operativo, censo o relevamiento de datos en domicilios particulares o en la vía pública. La advertencia surge tras recientes intentos de estafa en los que personas “inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo para obtener información sensible”. Los detalles en esta nota.

Anses: cómo identificar una estafa

La Anses recordó que nunca solicita datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle. También indicó que el personal no visita domicilios para pedir información.

“Todo trámite o consulta que involucre información sensible se realiza únicamente de forma presencial en las oficinas del organismo, a través del sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o por la aplicación Mi Anses”, destacó el organismo en un comunicado.

Qué hacer ante una situación similar

“Si se contactan o se presentan en la casa personas que afirman ser de Anses y solicitan datos o dinero, por favor no brinde ninguna información y comuníquese de inmediato con las autoridades policiales”, advirtió el organismo en su página web, ante posibles estafas.

“La seguridad de la información de los ciudadanos es la prioridad. Por eso, se insta a la comunidad a estar alerta y a denunciar cualquier actividad sospechosa. Para más información, se pueden contactar con Anses a través de sus canales oficiales”, detalló el organismo.

Los operativos que sí activó Anses

Días atrás, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Anses activó una serie de operativos móviles para acercar y facilitar la gestión de trámites clave como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones, Becas Progresar y el Programa Hogar.

Los operativos buscan descentralizar la atención y permitir que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones de manera más accesible, sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales. Estos puntos de atención estarán disponibles en distintos puntos del país.