PNC por invalidez: lo que debes saber sobre la revalidación y las auditorías de ANSES

El gobierno de Javier Milei está llevando a cabo la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez. Esta medida busca revalidar los beneficios que paga ANSES, asegurando que los titulares cumplan con las condiciones necesarias.

En este contexto, te contamos si es necesario revalidar o no la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez en caso de que todavía estés cobrándola a través de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez: ¿hay que renovar el beneficio de ANSES?

Si estás cobrando una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez, es importante que sepas que la prestación que paga ANSES es vitalicia en todas sus versiones, mientras se conserven las mismas condiciones que dieron lugar a su otorgamiento original. Entonces, no necesita ser renovada ante el organismo previsional.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, sin embargo, existe la posibilidad de la suspensión del pago, dado que el gobierno de Javier Milei sostiene las auditorías sobre esta prestación que paga ANSES y evalúa si se corresponden los requisitos iniciales de la solicitud.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez: la advertencia de ANSES a los beneficiarios

Por su parte, ANSES advirtió que la Pensión No Contributiva (PNC) en todas sus versiones resulta incompatible con otros tipos de pensiones y/o asignaciones que otorga el organismo previsional.

Así, las personas que poseen una PNC no pueden contar con otra pensión y/o jubilación brindada por el Estado nacional a través de ANSES.

Actualmente, ANSES mantiene la disponibilidad de las Pensiones No Contributivas (PNC) como una prestación destinada a aquellas personas que no poseen un trabajo en relación de dependencia y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dado que tampoco realizan aportes al sistema previsional nacional y, por ende, no reciben jubilaciones.