Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: diseño moderno, madera y ambientes llenos de luz

La vivienda donde residen el futbolista del Atlético de Madrid y la modelo española apuesta por una estética contemporánea, materiales nobles y espacios funcionales que priorizan la comodidad sin resignar estilo.

Un diseño cálido donde la madera es la gran protagonista

Lejos de los excesos, Giuliano Simeone e Irene Ariza eligieron una decoración de inspiración contemporánea, en la que predominan los tonos neutros, la madera clara y los ambientes amplios. El resultado es un hogar luminoso, sereno y con una identidad marcada por el equilibrio entre diseño y funcionalidad.

Las imágenes que ambos comparten en sus redes sociales permiten descubrir una vivienda donde cada espacio fue pensado para el uso cotidiano. Los muebles de líneas rectas, las superficies despejadas y la paleta de blancos, beige y madera generan una sensación de amplitud y calidez que atraviesa toda la casa.

Un living luminoso con mobiliario de líneas orgánicas

Uno de los ambientes que mejor refleja el estilo de la propiedad es el living. Allí, un amplio sofá en tonos claros se convierte en el eje del espacio, acompañado por mesas auxiliares minimalistas y un llamativo mueble curvo de madera que sostiene el televisor y distintos objetos decorativos, como fotografías familiares, velas y pequeños recuerdos.

La iluminación natural cobra un papel central gracias a los grandes ventanales, que conectan visualmente el interior con el exterior y potencian la sensación de amplitud.

Además, las mascotas forman parte del diseño cotidiano: cuentan con un sector perfectamente integrado al ambiente principal, sin romper la armonía estética del espacio, una tendencia cada vez más presente en las viviendas contemporáneas.

Dormitorio con estética de hotel boutique

El dormitorio principal mantiene la misma línea decorativa del resto de la vivienda. La cama, vestida completamente en blanco, se combina con un respaldo tapizado en tonos arena y paneles verticales que aportan textura y sofisticación.

La iluminación indirecta y la ausencia de elementos innecesarios convierten este ambiente en un verdadero refugio de descanso, siguiendo una estética cercana a la de los hoteles boutique.

Una cocina abierta que combina funcionalidad y diseño

La cocina continúa con el lenguaje visual de la casa. Los muebles blancos conviven con alacenas de madera clara y electrodomésticos integrados, logrando una imagen limpia y ordenada.

Las mesadas despejadas y la distribución abierta permiten una conexión fluida con el comedor, que se beneficia de los amplios ventanales y de la abundante entrada de luz natural.

Un jardín pensado para relajarse al aire libre

En el exterior, la pareja creó un espacio íntimo donde predominan los sillones de colores claros, almohadones de gran tamaño y numerosas plantas ornamentales, que aportan frescura y refuerzan el vínculo con la naturaleza.

El jardín funciona como una extensión del área social de la vivienda y acompaña el estilo relajado que caracteriza al resto de la propiedad.

El rincón más personal: pasión por el Atlético de Madrid

Entre los espacios más llamativos aparece una habitación destinada al entretenimiento, equipada con iluminación LED RGB en tonos rojizos, un gran televisor y una decoración protagonizada por cuadros y objetos vinculados al Atlético de Madrid, club donde juega Giuliano Simeone.

Este ambiente rompe con la sobriedad del resto de la casa y refleja cómo la vivienda también incorpora sectores con una identidad más personal.

Una casa donde el diseño acompaña la vida cotidiana

Más allá de su estética moderna, la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza sobresale por su planificación funcional. La combinación de materiales naturales, una paleta neutra, mobiliario contemporáneo y espacios adaptados para convivir con mascotas demuestra una tendencia cada vez más valorada en el diseño de interiores: crear hogares elegantes, cómodos y preparados para el día a día.

El resultado es una vivienda donde la arquitectura interior prioriza la luz, la calidez y la practicidad, sin perder sofisticación, logrando un equilibrio entre diseño contemporáneo y vida familiar.