Alerta por nieve: suspendieron las clases en Bariloche y en otras localidades de Río Negro

El Consejo Escolar de Bariloche informó la suspensión de las actividades presenciales durante el turno mañana.

El Consejo Escolar de Bariloche informó la suspensión de las actividades presenciales durante el turno mañana de este miércoles 12 de agosto debido a las condiciones meteorológicas y a la imposibilidad de garantizar un tránsito seguro.

La medida alcanza a todos los establecimientos escolares de Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi, Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu y Ñirihuau.

Según se informó, la decisión fue adoptada debido al estado del tiempo y a las dificultades para asegurar el traslado de estudiantes y trabajadores de la comunidad educativa.

En otras localidades de la cordillera rionegrina como El Bolsón, aún no definen si continúan con la suspensión de actividades tal como ocurrió este martes.

Evaluarán qué ocurre durante el turno tarde

El Consejo Escolar de Bariloche indicó que durante el transcurso de la mañana se evaluará la continuidad de las actividades educativas correspondientes al turno tarde.

De esta manera, por el momento, la suspensión está confirmada únicamente para el turno mañana del miércoles 12 de agosto. Cualquier modificación respecto de las actividades de la tarde será comunicada posteriormente.

También suspendieron el Esquí Escolar

Por razones de seguridad, además, fueron suspendidas las actividades de Esquí Escolar previstas para este miércoles.

La medida se suma a la suspensión de las clases presenciales y responde a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona cordillerana.

La información fue difundida por el Consejo Escolar Bariloche, dependiente del Ministerio de Educación de Río Negro.