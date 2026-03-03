Créditos hipotecarios en Neuquén: cómo anotarse para los préstamos de hasta 150 millones de pesos
El Gobierno provincial presentó una línea de financiamiento no bancario para familias trabajadoras. Las cuotas no podrán superar el 30% del ingreso familiar. Requisitos y fechas clave.
El gobernador Rolando Figueroa anunció la puesta en marcha de un sistema de créditos hipotecarios «100% neuquino».
La iniciativa, que será ejecutada a través de la ADUS (Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable), busca dar una solución a las familias que cuentan con un terreno pero no logran calificar para los préstamos de la banca tradicional.
«No vamos a esperar que el mercado resuelva el déficit habitacional. Lo vamos a resolver con planificación y decisión política», enfatizó el mandatario.
El programa cuenta con una inversión proyectada de 450 millones de dólares dentro del plan macro «Neuquén Habita».
Las claves del préstamo hipotecario de Neuquén: montos y cuotas
El diseño del crédito busca que la cuota sea pagable y no asfixie el presupuesto familiar:
- Monto máximo: hasta 150 millones de pesos.
- Tope de cuota: por contrato, el pago mensual no podrá superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.
- Destino: construcción de vivienda única, ampliación o terminación (no apto para compra de casa terminada).
¿Quiénes pueden anotarse?
Para ingresar al programa, los solicitantes deberán cumplir con cuatro condiciones excluyentes:
- Tener terreno propio: Debe estar escriturado y ser apto para constituir una hipoteca.
- Vivienda única: El grupo familiar no puede poseer otra propiedad.
- Registro: Es obligatorio estar inscripto en el Ru.Pro.Vi.
- Capacidad de pago: Estar dentro del segmento que puede afrontar la cuota social pero queda fuera del sistema bancario.
Fechas confirmadas: el calendario de inscripción
El proceso no será automático; tendrá una etapa de evaluación previa:
- Julio 2026: Se habilitará un formulario digital de prefactibilidad. Allí la provincia filtrará quiénes cumplen con los requisitos de suelo e ingresos.
- Agosto 2026: Inicio formal de las inscripciones definitivas y gestiones administrativas para quienes superen la primera etapa.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar