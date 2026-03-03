Créditos hipotecarios en Neuquén: cómo anotarse para los préstamos de hasta 150 millones de pesos

El gobernador Rolando Figueroa anunció la puesta en marcha de un sistema de créditos hipotecarios «100% neuquino».

La iniciativa, que será ejecutada a través de la ADUS (Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable), busca dar una solución a las familias que cuentan con un terreno pero no logran calificar para los préstamos de la banca tradicional.

«No vamos a esperar que el mercado resuelva el déficit habitacional. Lo vamos a resolver con planificación y decisión política», enfatizó el mandatario.

El programa cuenta con una inversión proyectada de 450 millones de dólares dentro del plan macro «Neuquén Habita».

Las claves del préstamo hipotecario de Neuquén: montos y cuotas

El diseño del crédito busca que la cuota sea pagable y no asfixie el presupuesto familiar:

Monto máximo: hasta 150 millones de pesos .

hasta . Tope de cuota: por contrato, el pago mensual no podrá superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

por contrato, el pago mensual netos del grupo familiar. Destino: construcción de vivienda única, ampliación o terminación (no apto para compra de casa terminada).

¿Quiénes pueden anotarse?

Para ingresar al programa, los solicitantes deberán cumplir con cuatro condiciones excluyentes:

Tener terreno propio: Debe estar escriturado y ser apto para constituir una hipoteca. Vivienda única: El grupo familiar no puede poseer otra propiedad. Registro: Es obligatorio estar inscripto en el Ru.Pro.Vi. Capacidad de pago: Estar dentro del segmento que puede afrontar la cuota social pero queda fuera del sistema bancario.

Fechas confirmadas: el calendario de inscripción

El proceso no será automático; tendrá una etapa de evaluación previa: