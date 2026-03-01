Neuquén lanzará su propio sistema de créditos hipotecarios con financiamiento provincial: el anuncio de Rolando Figueroa

Durante la apertura de sesiones legislativas 2026, el gobernador Rolando Figueroa presentó un ambicioso plan de viviendas diseñado para romper con la dependencia del sistema financiero comercial.

El mandatario anunció la puesta en marcha del Programa Provincial de Créditos Hipotecarios, una iniciativa que contará con financiamiento público neuquino y será ejecutada a través de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

“Es un sistema pensado para las familias trabajadoras de la provincia”, destacó Figueroa ante la Legislatura. El programa, que entrará en vigencia en agosto de 2026, está orientado a personas que cuentan con capacidad de ahorro y pago, pero que hoy no encuentran respuestas en la banca privada. Los créditos serán individuales y estarán destinados a la construcción, ampliación o terminación de la vivienda única, con tasas calificadas como «accesibles» por el Ejecutivo.

El mandatario subrayó que la iniciativa se sustentará en criterios de transparencia y en mecanismos de fideicomiso de suelo para proyectos multifamiliares. “No vamos a esperar que el mercado resuelva el déficit habitacional. Lo vamos a resolver con planificación y decisión política”, enfatizó.

Inversión en el interior y adultos mayores de Neuquén

En su discurso, Figueroa también resaltó la línea de crédito “Hogar Rural Sustentable”, destinada al fortalecimiento del arraigo en el interior. Con una inversión de 4 millones de dólares, el programa financia sistemas de energía solar y equipamiento térmico.

Asimismo, confirmó un fuerte eje en la previsión social: se construirá un complejo de 32 viviendas con pileta climatizada en la capital y se replicarán siete centros similares en cada una de las regiones de la provincia. “Es una decisión clara: integrar vivienda, servicios y bienestar para acompañar a quienes forjaron Neuquén”, señaló.

Sustentabilidad y recupero de cuotas: cómo funcionan los créditos de Neuquén

Respecto a la salud financiera del plan, el gobernador destacó el impacto de la Ley 3467 y la creación del Fondo Neuquino para la Vivienda. Según detalló, el sistema de recupero de cuotas aumentó un 125% en el último año. “El que puede pagar, paga; y con ese fondo permitimos que el sistema sea solidario y sustentable para quienes más lo necesitan”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario brindó cifras sobre la regularización dominial: el ciclo 2026 cerrará con más de 17 mil viviendas canceladas y más de 1.000 escrituras entregadas. Estas acciones forman parte del plan Neuquén Habita, que proyecta alcanzar las 20.000 soluciones habitacionales en dos años, con una inversión total estimada en 450 millones de dólares.