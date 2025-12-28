Licencia de conducir para mayores de 65 años: no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito

En Argentina, las personas mayores de 65 años deberán cumplir con nuevos requisitos al momento de renovar su Licencia Nacional de Conducir.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se recordó que no existe un límite máximo de edad para conducir, pero sí una mayor exigencia para garantizar la aptitud psicofísica de los conductores. En este sentido, quienes no aprueben los exámenes médicos correspondientes no podrán renovar el carnet hasta que acrediten estar en condiciones de hacerlo.

Renovación cada tres años y controles más frecuentes

En Argentina, los conductores mayores de 65 años que posean licencias de categorías particulares —como autos, motos o maquinaria agrícola— deberán realizar la renovación cada tres años. En cambio, a partir de los 70 años, el trámite deberá repetirse anualmente.

Además, es obligatorio presentar el Certificado de Aptitud Psicofísica, emitido por profesionales o centros médicos habilitados por la ANSV. Este examen incluye controles de visión, audición, reflejos y estado de salud general.

El trámite también exige no tener multas impagas o infracciones firmes, ya que la existencia de deudas puede impedir la renovación. Asimismo, se requiere contar con el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Ce.N.A.T.) y realizar el trámite de forma presencial en la sede correspondiente.

Requisitos generales de renovación

Es obligatoria la presentación de un examen psicofísico (aptitud médica) realizado por profesionales o centros registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Debe gestionarse el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Ce.N.A.T.).

No puede haber infracciones de tránsito firmes o deudas de infracciones que impidan el trámite.

El trámite para mayores de 65 años debe ser presencial en la mayoría de los casos.

Plazos según la edad