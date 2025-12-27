Anses: cuándo se cobra la AUH con aumento en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) planificó e informó cuál es el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, entre las que se encuentra la Asignación Universal por Hijo, que, tal como establece el cronograma, se irá pagando de acuerdo con la terminación del DNI. La pregunta que todos los beneficiarios de este grupo se hacen es cuándo comenzará la Anses a erogar cada uno de los montos.

Cuándo se cobra la AUH Anses en enero 2026

Junto a jubilados y pensionados de la mínima, la AUH comenzará a cobrar a partir del viernes 9 de enero de 2026, con el aumento formalizado por parte del gobierno en el orden del 2,74%.

De esta forma, la Anses, ente dependiente del Ministerio de Capital Humano que lidera la funcionaria Sandra Pettovello, realizará los pagos para este sector entre el 9 y el 22 de enero. A continuación, conoce cada fecha de pago de la Anses para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo.

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en: 22 de enero

