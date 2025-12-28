Reforma inédita en el Alto Valle: Fernández Oro alivia a taxistas y da luz verde a Uber sin costos

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati (JSRN) inició una reforma del sistema de transporte con un enfoque distinto al de otras ciudades. En lugar de imponer nuevas exigencias a las plataformas digitales de servicios de transporte o prohibirlas, el Ejecutivo decidió revisar y reducir las cargas que hoy pesan sobre el servicio de taxis.

Desde el municipio de Fernández Oro sostuvieron que la iniciativa busca generar un escenario de competencia más «equilibrado». El planteo parte de reconocer que las aplicaciones ya forman parte del mercado y que el desafío pasa por fortalecer al sector local.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Amati explicó que mediante resolución ya se le dió vigencia a la reforma hasta que el Concejo Deliberante pueda darle tratamiento. Dentro de los puntos fundamentales el jefe comunal destacó la eliminación de requisitos para los taxistas, «sólo van a quedar tres vigentes que son el seguro del vehículo, la VTO y la identificación del taxista», explicó.

«Es para que la competencia sea leal, que el taxi tenga oportunidad de trabajar al igual que el que use Uber y que el vecino pueda elegir», Gustavo Amati, intendente de Fernández Oro.

Con ese criterio, Fernández Oro se convirtió en la primera ciudad en flexibilizar requisitos al taxi y avanzar, al mismo tiempo, en una regulación mínima de las plataformas de transporte. El esquema establece reglas para todos los actores, sin sumar costos adicionales.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es dar respuestas concretas a una realidad que ya existe. “Si sumamos prohibiciones no cambia nada. Si flexibilizamos y acompañamos al taxi local, puede competir y el vecino elegir”, afirmó Amati.

Reunión entre el Ejecutivo municipal y taxistas. Foto: Gentileza.

Fernández Oro primera ciudad en regular Uber sin costos

La propuesta contempla para los taxistas la eliminación de tasas municipales, la reducción de gastos vinculados a licencias y la adecuación de exigencias operativas. Todo esto sin resignar condiciones básicas de seguridad, como el seguro obligatorio, la verificación técnica vehicular y la identificación de los choferes.

En cuanto a los costos, el intendente explicó que el titular del taxi seguirá abonando el 50% de la licencia, pero dejará de pagar el canon de tasa de servicio y el costo de la base. Además, la renovación de la licencia será sin cargo.

En cuanto a las plataformas digitales, el proyecto prevé un registro municipal sin costo. Quienes presten servicios a través de estas aplicaciones deberán asumir la responsabilidad civil ante cualquier eventualidad, en el marco de una contratación privada.

Otro de los ejes de la reforma es la modernización del servicio. El Municipio trabaja junto a los taxistas en el desarrollo de una aplicación municipal, gratuita para conductores y usuarios, que permitirá mejorar el acceso y la competitividad del sistema.