Bonar 2029: la estrategia del Gobierno para retener los dólares de los inversores

La colocación del Bonar 2029 funciona como un instrumento de incentivo diseñado por el Palacio de Hacienda para retener dólares. (Foto: gentileza)

El ministerio de Economía activará la próxima semana la colocación del nuevo Bonar 2029 para evitar que los dólares de los inversores abandonen el sistema financiero. La medida oficial busca contener las divisas tras el pago de 4.200 millones de dólares por los vencimientos de los bonos Bopreal. Debido al feriado del 9 de Julio, la liquidación registró una marcada disparidad operativa: mientras los fondos extranjeros percibieron el dinero el jueves, los ahorristas del mercado local cobrarán recién el lunes.

El tema lo analizó el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, en Río Negro Radio, quien detalló que esta estrategia oficial busca incentivar la reinversión inmediata de fondos en activos locales. La jugada cuenta con el aval implícito del FMI, organismo que ya respaldó la partida presupuestaria de casi 7.000 millones de dólares prevista para afrontar los fuertes compromisos de deuda en el año electoral 2027 utilizando reservas propias.

Cómo funciona el mecanismo oficial para evitar la salida de divisas

La colocación del Bonar 2029 funciona como un instrumento de incentivo diseñado por el Palacio de Hacienda para retener los fondos de los bonos anteriores. El analista financiero remarcó que el objetivo de máxima es lograr que los inversores reinviertan esos dólares del Bopreal dentro del sistema bancario en lugar de retirarlos del mercado.

En ese marco, el calendario de feriados le juega a favor al oficialismo: al verse obligados los ahorristas locales a esperar hasta el lunes para disponer físicamente de sus divisas, el circuito estatal gana una ventana de tiempo clave para tentarlos con el nuevo activo antes de que desvíen los fondos hacia el dólar billete.

«A partir de este pago de deuda, el Gobierno sale a colocar un nuevo bono en el mercado local para que la gente reinvierta esos dólares que cobró», precisó el especialista durante su intervención radial. El periodista ponderó que comprar bonos soberanos y acciones de energía viene siendo un negocio altamente redituable desde las elecciones de octubre, acumulando subas de hasta el 12% en dólares más el pago de intereses corrientes.

El descalce de las tasas de interés y la cobertura electoral

En el marco de esta política de previsión financiera, la autoridad económica busca estructurar un esquema de estabilidad de cara al mediano plazo. De acuerdo con lo expuesto por Wende, no se trata de un esquema de «blindaje» tradicional, sino de generar coberturas eficientes ante las habituales turbulencias que suelen registrarse en la previa de los turnos electorales. En caso de tensiones cambiarias extremas, el analista no descartó la posibilidad de recibir aportes de liquidez frescos provenientes directamente del Tesoro norteamericano.

Por otra parte, el escenario de financiamiento actual expone una marcada disparidad entre el sector corporativo y el consumo minorista. El especialista reveló en la radio que las tasas de interés para el entramado empresarial se desplomaron de forma drástica, permitiendo que las pymes descuenten cheques en el mercado bursátil a valores cercanos al 25%.

Sin embargo, advirtió que ese beneficio no se traslada a los individuos particulares: «Para las personas físicas, los préstamos personales siguen estando carísimos y las tasas para refinanciar las tarjetas de crédito se mantienen por encima del 100%».

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