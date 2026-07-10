La provocación de una figura de Francia tras eliminar a Marruecos: «Teníamos poco que temer»

Rabiot fue una de las figuras en la victoria de los galos sobre Marruecos.

Francia derrotó con autoridad a Marruecos por 2-0 y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Con goles de Mbappe y Dembele, los Blues ya están por tercera vez consecutiva entre los mejores cuatro de una cita mundialista.

Post partido, quien se refirió al nivel del equipo africano fue Adrien Rabiot. Al ser consultado por el rival, el mediocampista de 31 años menospreció a los «Leones del Atlas»: Sentimos que en los momentos en que no teníamos el balón y se lo dejábamos a ellos, no representaban mucho peligro«, se sinceró.

Rabiot jugó los 90 minutos y fue el dueño de la mitad de la cancha.

Además, aclaró que fue una visión compartida entre los futbolistas y el cuerpo técnico: «Esa fue la sensación que tuvimos nosotros en la cancha. Desde afuera, les daba la sensación de que tal vez eran un poco menos fuertes que hace tres años y medio. Al final, teníamos poco que temer de este equipo«, sentenció.

Aunque recalcó que es una selección que puede sorprender en cualquier momento: «Pero sigue siendo un equipo que, en cualquier momento, también puede marcar la diferencia porque cuenta con jugadores extraordinarios«.

Pensando en lo próximo, Rabiot expresó los objetivos de Francia en esta Copa del Mundo: «Hay que ir partido a partido, pero con esta seriedad, esta determinación, creo que podemos soñar en grande«

Francia se metió en semifinales y espera rival para el próximo martes 14 de julio en Dallas a las 16:00 (Hora Argentina). Su próximo obstáculo se conocerá hoy y será el ganador entre España y Bélgica.

De avanzar a la gran final, se convertirá en la tercera selección de la historia en disputar tres finales consecutivas e igualar el logro de Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).