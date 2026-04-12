Lluvia y nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 12 de abril: ¿qué pasa en el Alto Valle?

El norte de la Patagonia transita un domingo de contrastes extremos. El ingreso de una masa de aire polar ya dejó las primeras nevadas y lluvias en la zona andina, mientras un sistema de bajas presiones agita la costa atlántica.

En el medio, el Alto Valle queda atrapado en una jornada gris y ventosa que marca el final definitivo de las tardes templadas.

Cordillera: nieve y frío polar en la cordillera de Neuquén y Río Negro

En Bariloche y Villa La Angostura, la nieve ya es protagonista. Con mínimas de apenas 3°C, el ambiente es puramente invernal.

Pronóstico: se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada durante gran parte del día. La máxima en La Angostura apenas llegará a los 11°C .

se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada durante gran parte del día. La máxima en La Angostura apenas llegará a los . San Martín de los Andes: tendrá un domingo de «encierro», con cielo cubierto, lluvias aisladas y una sensación térmica muy baja.

¿A qué hora llega el viento a la costa de Río Negro este domingo?

En Viedma y los balnearios cercanos, el peligro hoy es el viento.

Ráfagas: Se esperan picos de hasta 57 km/h , especialmente durante la mañana y el mediodía.

Se esperan picos de hasta , especialmente durante la mañana y el mediodía. Riesgo: Las autoridades recomiendan no dejar objetos sueltos en patios y circular con precaución ante la posible caída de ramas.

Panorama climático para este domingo en el Alto Valle: ¿Qué pasa en Neuquén y Roca?

En las ciudades del Valle, el clima será hostil para actividades al aire libre pero sin llegar a los extremos de la montaña: