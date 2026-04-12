Lluvia y nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 12 de abril: ¿qué pasa en el Alto Valle?
El otoño golpea con fuerza y el invierno ya asoma en las montañas. Mientras Bariloche y La Angostura amanecen con posibles neviscas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por ráfagas de 57 km/h en la costa rionegrina. Mirá cómo estará el tiempo en el Alto Valle.
El norte de la Patagonia transita un domingo de contrastes extremos. El ingreso de una masa de aire polar ya dejó las primeras nevadas y lluvias en la zona andina, mientras un sistema de bajas presiones agita la costa atlántica.
En el medio, el Alto Valle queda atrapado en una jornada gris y ventosa que marca el final definitivo de las tardes templadas.
Cordillera: nieve y frío polar en la cordillera de Neuquén y Río Negro
En Bariloche y Villa La Angostura, la nieve ya es protagonista. Con mínimas de apenas 3°C, el ambiente es puramente invernal.
- Pronóstico: se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada durante gran parte del día. La máxima en La Angostura apenas llegará a los 11°C.
- San Martín de los Andes: tendrá un domingo de «encierro», con cielo cubierto, lluvias aisladas y una sensación térmica muy baja.
¿A qué hora llega el viento a la costa de Río Negro este domingo?
En Viedma y los balnearios cercanos, el peligro hoy es el viento.
- Ráfagas: Se esperan picos de hasta 57 km/h, especialmente durante la mañana y el mediodía.
- Riesgo: Las autoridades recomiendan no dejar objetos sueltos en patios y circular con precaución ante la posible caída de ramas.
Panorama climático para este domingo en el Alto Valle: ¿Qué pasa en Neuquén y Roca?
En las ciudades del Valle, el clima será hostil para actividades al aire libre pero sin llegar a los extremos de la montaña:
- Temperatura: la máxima alcanzará los 21°C, pero la mínima caerá hasta los 9°C hacia la noche.
- Viento: se mantendrá constante del sector oeste, con ráfagas molestas de hasta 31 km/h que se intensificarán durante la tarde.
- Cielo: el gris será el color predominante. No se esperan lluvias, pero la nubosidad impedirá que el sol caliente el ambiente.
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