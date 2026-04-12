Alerta por ráfagas de 70 km/h y regreso de la lluvia: el pronóstico para toda la semana en el Alto Valle

El Alto Valle transita una semana de cambios bruscos que obligará a estar atentos al reporte diario. Tras un lunes inestable, la región de Neuquén y Río Negro se prepara para una montaña rusa meteorológica que incluye desde ráfagas violentas hasta tardes de sol pleno y un cierre de semana pasado por agua.

La semana laboral comienza con un escenario de mucha nubosidad y pesadez ambiental. Para este lunes 13 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 12°C.

La mayor preocupación para hoy radica en las probabilidades de lluvia, que oscilan entre el 10% y el 60%. Las precipitaciones se concentraron principalmente durante la mañana, pero el cielo no despejará del todo, manteniendo ráfagas de viento leves que no superarán los 29 km/h.

Alerta por vientos fuertes: el martes llega el pico de ráfagas

Será, sin dudas, el día más complicado del periodo. Este martes 14 de abril, la región se verá afectada por un incremento notable en la intensidad del viento proveniente del sector oeste. Las velocidades constantes se ubicarán entre los 35 y 43 km/h, pero las ráfagas serán las protagonistas con picos de 70 km/h.

La franja horaria más crítica será la mañana, lo que podría complicar el traslado escolar y el inicio de la jornada laboral. Además, la amplitud térmica será brutal: la máxima alcanzará los 26°C, pero la mínima caerá hasta los 6°C hacia la noche, dejando un ambiente muy frío para el cierre del día.

Tras el vendaval, el clima brindará un respiro absoluto el miércoles 15 de abril. Será la jornada ideal para realizar actividades al aire libre, trámites o deportes. El cielo estará completamente despejado y el sol será el gran aliado para elevar la temperatura máxima hasta los 23°C.

En cuanto al viento, las ráfagas no superarán los 24 km/h, lo que garantiza una visibilidad óptima en las rutas que conectan Neuquén, Cipolletti y General Roca. La mínima, sin embargo, se mantendrá baja en torno a los 8°C.

Ascenso térmico y nubosidad para el jueves

El jueves 16 de abril marcará el regreso paulatino de la nubosidad. El termómetro mostrará un nuevo ascenso, alcanzando una máxima de 26°C, lo que generará una tarde templada y agradable en toda la zona productiva. No se esperan vientos de importancia, pero la acumulación de nubes será el preludio de un nuevo frente de inestabilidad que ingresará desde la cordillera.

Para el viernes 17 de abril, el pronóstico extendido vuelve a señalar la probabilidad de precipitaciones aisladas en todo el norte de la Patagonia. Con un cielo mayormente cubierto, las chances de lluvia se ubican entre el 10% y el 40%.

La máxima será de 24°C y los vientos soplarán de forma moderada con ráfagas de hasta 33 km/h. Será un cierre de semana laboral húmedo, por lo que se recomienda circular con precaución en las calzadas ante los primeros chaparrones.