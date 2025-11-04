Los beneficios y descuentos que ofrece Mercado Pago en noviembre 2025

Comenzó noviembre 2025 y se renovaron los beneficios para los usuarios de Mercado Pago. Entre las opciones que ofrece la cuenta digital se destacan promociones en supermercados, gastronomía, combustible, indumentaria, transporte y más posibilidades de financiación. Los detalles en esta nota.

Mercado Pago: supermercados con descuentos en noviembre 2025

Los usuarios de Mercado Pago pueden obtener hasta un 25% de descuento en supermercados del AMBA y del interior del país como Coto, Carrefour, MAXI, Jumbo, Día, Vea, Disco, Supermercados Don Angel, Toledo, La Reina y Grupo El Nene, entre otros. Los beneficios se acreditan en el acto y, en la mayoría de los casos, no tienen límite de compras ni tope de reintegro.

Además, los usuarios pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online los lunes y los miércoles. Quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los fines de semana, con tope mensual de $20.000.

Mercado Pago: beneficios en gastronomía, combustible, farmacias y transporte público

Mercado Pago también ofrece beneficios destacados en diversas categorías que forman parte de los consumos cotidianos de todos los argentinos. Estos descuentos y reintegros pueden aprovecharse pagando con la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito de Mercado Pago, según la promoción vigente en cada caso:

● McDonald ‘s: 30% de descuento los viernes, con tope de $4.000 por usuario.

● Transporte (Subte y Colectivos): 20% de reintegro con tope de $12.000 mensual.

● Grupo Farmacity (Farmacity, The Food Market y Get the Look): 10% de reintegro los miércoles, con tope de $2.500 por día.

● Open 25: 40% de reintegro de jueves a domingo, con tope de $4.000 por día.

● New Garden: 30% de reintegro los lunes y miércoles, con tope de $5.000 diarios.

● Delivery con Mercado Pago: 35% de descuento los jueves, con tope de $4.000 por usuario.

● Farmacias: 30% de descuento los miércoles para mayores de 65 años, con tope mensual de $3.000

● YPF: 30% de descuento los lunes abonando con la tarjeta de crédito de Mercado Pago, con tope de $6.000 por usuario.

Además, los usuarios de Mercado Pago contarán con descuentos y promociones abonando con QR en:

● Despegar: 10% OFF, todos los días, con tope de $75.000 en paquetes a Mendoza.

● Burger King: 15% de descuento los miércoles.

● Adidas: 20% OFF los días miércoles con tope de $30.000.

● Cebra: 15% OFF pagando los días jueves con dinero en cuenta —tope $12.000, mínimo $30.000-

● Mundo del Juguete: 20% de descuento los días viernes —tope $12.000, mínimo $50.000—.

● Cachavacha: 20% OFF todos los días —mínimo de compra $60.000—.

● Arredo: 10% OFF todos los días.

Tarjeta de crédito Mercado Pago: cuotas y promociones especiales

● Hasta 3 cuotas sin interés en compras con QR a partir de $30.000.

● 3 cuotas sin interés en Mercado Libre.

● Cyber Promos: un 25% de descuento extra para productos seleccionados con tope de $8.000, y cuotas sin interés adicionales en Mercado Libre.

Cómo aprovechar los beneficios de Mercado Pago en noviembre 2025

1) Abrir la app de Mercado Pago.

2) Entrar en la sección “Beneficios”.

3) Revisar los rubros, días y condiciones según tu ubicación.

Para conocer las promociones que ofrece la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito de Mercado Pago, los usuarios deberán ingresar a través de la aplicación en la sección de la tarjeta y luego seleccionar “Descubrí los beneficios”