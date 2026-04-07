Mapa y horarios de los estacionamientos recuperados de la zona bancaria en Neuquén

Desde este 7 de abril, la zona bancaria de Neuquén dejó de ser área de libre estacionamiento. El sector funcionará con sistema medido, sin restricciones y de cobro escalonado.

En noviembre se eliminó la prohibición de estacionar las cuadras en las que había un banco por prevención de las salideras bancarias, pero recién esta mañana empezó, oficialmente, el cobro de los espacios delimitados.

El cuadrante ahora que se cobrará comprende la Avenida Argentina entre Independencia y Carlos H Rodriguez y sus laterales de la primera cuadra de Rivadavia, Carlos H Rodríguez o Juan B Justo.

Para los nuevos lugares rigen las mismas condiciones que en el resto del sector pago: cobro escalonado, con una primera hora de 832.09 pesos, la segunda hora se cobra 1.017, 04 y a partir de la tercera hora 1.248,21 pesos, sin restricciones de permanencia.

Además cabe recordar que las tarjetas que se venden en los kioscos, tienen un valor de 1.240 pesos por hora.

Mapa y horarios del estacionamiento

El estacionamiento medido regirá de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00. El mapa se compone de la siguiente manera:



• Rivadavia, entre Avenida Argentina y Buenos Aires

• Juan B. Justo, entre Avenida Argentina y Almirante Brown

• Carlos H. Rodríguez, entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen

Y sobre la avenida Argentina, en el mismo horario, en los siguientes sectores:

• Entre San Martín y Belgrano

• Entre Independencia y Alderete