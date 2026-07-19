Feriado nacional por la Selección Argentina: ¿Qué día decretará el Gobierno el cese de actividades?

Tras confirmarse el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el presidente Javier Milei comunicó de manera oficial que decretaría un feriado nacional por el equipo nacional a su llegada.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario nacional detalló que la medida se implementará en absoluta consonancia con la agenda de los futbolistas y el cuerpo técnico conducido por Lionel Scaloni, quienes arribarán al aeropuerto internacional de Ezeiza durante la mañana de este lunes 20 de julio 2026.

La postura oficial sobre el feriado nacional por la Selección Argentina

Autoridades de Casa Rosada resolvieron que la declaración del cese de actividades comerciales y administrativas estará supeditada, de forma exclusiva, a la logística del equipo.

El anuncio oficial sobre el feriado nacional por la Selección Argentina busca canalizar la movilización popular masiva, convocada hacia los puntos de encuentro previstos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional«, informó el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de X.

La Jefatura de Gabinete evalúa minuciosamente el impacto de la medida en los sectores productivos; aunque sectores gremiales presionaron fuertemente para establecer un asueto administrativo inmediato, el Poder Ejecutivo optó por dictar una jornada festiva nacional plena bajo el argumento de que el logro deportivo trasciende el ámbito estrictamente estatal, garantizando así que todos los trabajadores puedan formar parte de los homenajes.

Cómo impacta el feriado en la Patagonia y los derechos laborales del sector privado

Al adquirir el estatus de feriado nacional por disposición del Poder Ejecutivo, el alcance de la normativa laboral difiere sustancialmente de un simple asueto o día no laborable.

En la Patagonia, el esquema se aplicará bajo el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, obligando a coordinar los servicios esenciales y comerciales de la siguiente manera:

Remuneración en el sector privado : el comercio y las pymes locales que resuelvan mantener la atención al público, durante la jornada decretada, deberán liquidar las horas de sus dependientes con un recargo del 100% (pago doble), rigiendo las mismas condiciones que el descanso dominical.

: el comercio y las pymes locales que resuelvan mantener la atención al público, durante la jornada decretada, deberán liquidar las horas de sus dependientes con un recargo del 100% (pago doble), rigiendo las mismas condiciones que el descanso dominical. Administración pública y bancos: los organismos estatales de la Patagonia, las entidades bancarias y las dependencias municipales suspenderán sus actividades presenciales de atención al público, reprogramando los turnos previos para el día hábil subsiguiente.

Esta medida, de excepción legal, busca conciliar de forma equitativa el reconocimiento civil hacia los subcampeones del mundo con los derechos salariales correspondientes de los trabajadores.