Mercado Libre lanzó “Fechas Dobles”: cómo funciona el nuevo programa de descuentos

En un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico, Mercado Libre anunció el lanzamiento de “Fechas Dobles”, una nueva estrategia comercial con descuentos, ofertas y envíos. La primera celebración llegará este martes 9 de septiembre 2025. Acá te contamos más detalles.

Así funciona “Fechas Dobles”, el nuevo programa de Mercado Libre

Mercado Libre anunció el lanzamiento de “Fechas Dobles”, una nueva estrategia comercial que tendrá lugar todos los meses cuando el número del día coincida con el del mes —como el 9/9, 10/10 o 11/11—. La primera edición se celebrará este martes 9 de septiembre, con productos en oferta, envíos en 24 horas y hasta 40% de descuento en marcas destacadas.

“Tras su éxito en otros países de la región, las Fechas Dobles llegan a la Argentina para convertirse en una nueva cita fija de descuentos con identidad local y calendario definido”, explicó la compañía. Esta iniciativa se suma a los distintos beneficios que ofrece la reconocida plataforma e-commerce.

En un entorno donde las grandes temporadas promocionales como Hot Sale, Cyber Monday o Black Friday concentran la atención de los consumidores, este nuevo evento comercial representa una oportunidad para las miles de Pymes que operan en la plataforma para impulsar sus ventas y llegar a más clientes en todo el país, destacó Mercado Libre en un comunicado.

El lanzamiento de Fechas Dobles llega además con descuentos estratégicos en categorías clave como tecnología, belleza y moda, cuotas sin interés y precios especiales en productos seleccionados.

Mercado Libre lanzó una plataforma para compras mayoristas

Paralelamente, Mercado Libre lanzó una plataforma para compras mayoristas. Se trata de Mercado Libre Negocios, diseñado para que emprendedores y gobierno realicen compras por mayor. Está orientada a empresas y profesionales con CUIT que buscan variedad de productos, precios mayoristas, facilidad y seguridad en sus procesos de compra, detalló la empresa de Marcos Galperín.