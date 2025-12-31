Mi Anses: paso a paso, cómo consultar el recibo de jubilación y pensión desde el celular

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilita cada mes el recibo de jubilación y pensión para todos sus beneficiarios. El documento está disponible desde el primer día del calendario de pagos y puede consultarse de forma simple a través del sitio web oficial del organismo.

De acuerdo con el cronograma informado para enero de 2026, el pago de haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares comenzará el viernes 9 y se extenderá hasta el miércoles 28. En ese marco, cada persona puede acceder a su recibo para verificar los montos acreditados.

El recibo de jubilación permite conocer en detalle el haber mensual, los aumentos aplicados, bonificaciones, descuentos y retenciones. Se trata de un documento fundamental tanto para el control personal de los pagos como para la realización de distintos trámites administrativos.

Qué datos se necesitan

Para consultar el recibo es imprescindible contar con el número de CUIL y con la Clave de la Seguridad Social. Esta clave personal se puede generar previamente desde la web de la ANSES, en caso de no tenerla activa.

Ingreso : el primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la ANSES y acceder a la sección “mi ANSES”. Allí se debe iniciar sesión utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social correspondientes al titular del beneficio.

: el primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la ANSES y acceder a la sección “mi ANSES”. Allí se debe iniciar sesión utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social correspondientes al titular del beneficio. Fechas : una vez dentro del sistema, el usuario debe buscar la opción “Jubilaciones y pensiones” y seleccionar el mes y el año del recibo que desea consultar. El documento se encuentra disponible desde el inicio del calendario de pagos de cada período.

: una vez dentro del sistema, el usuario debe buscar la opción “Jubilaciones y pensiones” y seleccionar el mes y el año del recibo que desea consultar. El documento se encuentra disponible desde el inicio del calendario de pagos de cada período. Descarga de archivo: el sistema mostrará el recibo con el detalle completo del haber. El archivo puede descargarse o imprimirse para su uso en trámites o para conservar un registro personal de los pagos.

Además de ser una prueba de ingresos, el recibo es utilizado para reclamos ante posibles errores de liquidación y para acceder a beneficios y descuentos en transporte, medicamentos o servicios, que requieren acreditar la condición de jubilado o pensionado.