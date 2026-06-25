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Aumenta el estacionamiento medido en CIpolletti: cuáles serán los nuevos precios desde el 1 de julio 2026

Desde SEM comunicaron que subirán los valores en la localidad rionegrina.

Redacción

Por Redacción

Estacionamiento medido de Cipolletti. Foto: Archivo Florencia Salto.

Estacionamiento medido de Cipolletti. Foto: Archivo Florencia Salto.

Desde el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de Cipolletti comunicaron que desde el 1 de julio 2026 habrá un incremento del precio. La suba anterior había sido el 1 de junio.

Con la nueva tarifa el valor comenzará desde 535 pesos en la localidad rionegrina.

Los valores del estacionamiento medido en Cipolletti en julio 2026

En el anuncio se aclara que los precios variarán según el tiempo de estacionamiento. Se indica cuánto saldrá el «acta por no pago», el pago voluntario y cuánto pagará el frentista mensual.

Desde el 1 de julio la tarifa de una hora de estacionamiento saldrá 535 pesos, las dos horas 670 pesos y tres y siguientes 805 pesos.

A continuación, todos los valores:

Tarifa SEMActualDesde el 01-06-2026
1° Hora Estacionamiento$ 525$ 535
2° Hora Estacionamiento$ 655$ 670
3° Hora y Siguientes$ 790$ 805
Acta por No Pago$ 13.650$ 13.910
Pago Voluntario$ 10.920$ 11.128
Frentista Mensual$ 21.000$ 21.400


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Estacionamiento medido

Desde el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de Cipolletti comunicaron que desde el 1 de julio 2026 habrá un incremento del precio. La suba anterior había sido el 1 de junio.

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