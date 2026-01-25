ESCUCHÁ RN RADIO
Necrológicas de hoy, domingo 25 de enero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 25 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

figueroa, carmen

1991 – 25 de Enero – 2026En el 35° aniversario de su partida, la familia la recuerda con profundo sentimiento.

Chocobar, Vicente

Vicente Chocobar falleció en la ciudad de Neuquén a los 93 años.Con profundo cariño lo despiden su esposa Flor, sus hijos Jorge, Miguel y Esteban, y sus nietos Belén y Amadeo.Gracias por compartir con nosotros y con quienes te conocieron una vida entera de amor y ejemplo.

CHOCOBAR, VICENTE

Falleció en Neuquén. Sus amigos Luis Osovnikar y Ricardo Sabatini lo despiden con profundo dolor.

