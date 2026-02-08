Necrológicas de hoy, domingo 8 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 8 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GARCIA, RUBEN HECTOR
Falleció en General Roca a los 85 años. Su esposa Raquel Yolanda Bussi, su hijo Fernando, su hermano Carlos, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 19 previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Rodriguez Mercado, Gladys
La dirección y el personal de Bulonera Patagónica , acompañan a Jorge Campos en este momento tan triste por el fallecimiento de su madre.
FERNANDEZ LISARI VDA. DE PELETAY, DELIA ISOLINA
Falleció en Gral. Roca a los 84 años. Sus Hijos: Javier y Claudio. Su hija política: Lidia Marticorena. Sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismo. Afiliada a I.A.P.S SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
LIPTAK, JORGE JULIO
Falleció en Chos Malal a los 89 años. Con profundo dolor sus hijos Karina, Jorge Luis y Patricia informan que sus restos fueron trasladados a Zapala e inhumados el 1/2/2026.
Aguinaga, Iberico
Falleció en Gral Roca a los 92 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto Y Cia Servicios Sociales.
Leiva Muñoz, Juan
Falleció en Gral Roca a los 91 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos, velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necopolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
