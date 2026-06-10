Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en junio 2026: guía completa y requisitos

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento público y voluntario que materializa diversos derechos en todo el territorio nacional, como el acceso a las prestaciones de salud, asignaciones familiares y asignación por hijo con discapacidad en Argentina, amparado por las leyes de fondo 22.431 y 24.901.

En un contexto de reordenamiento administrativo del sector público, el trámite para solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) conserva sus principios fundamentales: es 100% gratuito, se inicia de manera personalizada según el domicilio del solicitante y requiere de una evaluación médica interdisciplinaria para su aprobación oficial.

Certificado Único de Discapacidad: los requisitos indispensables para iniciar el trámite

Para presentarse ante una de las Juntas Evaluadoras distribuidas en el país, el interesado o su tutor legal debe confeccionar un legajo médico y administrativo estricto. La Secretaría de Discapacidad establece que la documentación no puede presentar tachaduras y debe cumplir con los siguientes parámetros:

Documento Nacional de Identidad (DNI) : original y copia legible del solicitante.

: original y copia legible del solicitante. Certificado médico original : emitido por el especialista tratante con una antigüedad máxima de 6 meses (o hasta 12 meses según la patología crónica). Debe detallar el diagnóstico principal, antecedentes, estado actual, secuelas y tratamientos de rehabilitación vigentes, acompañado de firma y sello.

: emitido por el especialista tratante con una antigüedad máxima de 6 meses (o hasta 12 meses según la patología crónica). Debe detallar el diagnóstico principal, antecedentes, estado actual, secuelas y tratamientos de rehabilitación vigentes, acompañado de firma y sello. Estudios complementarios : informes, placas, laboratorios o estudios específicos originales que sustenten el cuadro clínico.

: informes, placas, laboratorios o estudios específicos originales que sustenten el cuadro clínico. Constancias de cobertura e ingresos: fotocopia del carnet de la obra social o prepaga si la tuviera, junto al último recibo de sueldo del titular (o del familiar a cuyo cargo se encuentre). En caso de jubilados, se adjunta el comprobante de haberes de ANSES.

Paso a paso para pedir el Certificado Único de Discapacidad: cómo solicitar el turno ante la Junta Evaluadora en junio 2026

El procedimiento de obtención consta de tres etapas correlativas que garantizan la transparencia de la asignación:

Consulta personalizada: el interesado debe ingresar a la plataforma oficial del Gobierno nacional ( argentina.gob.ar/cud ) para responder un cuestionario que determina, según su localidad y el origen de su problema de salud (motora, visual, intelectual, auditiva, visceral o cognitiva), cuál es la sede que le corresponde. Asignación del turno presencial u online: con las planillas específicas del diagnóstico ya completadas por el médico, el solicitante debe acercarse al centro comunal o sanitario asignado para entregar el legajo físico y recibir la fecha de la cita con la Junta Evaluadora. Evaluación interdisciplinaria: el día pautado, el equipo de profesionales de la salud realiza una entrevista integral al paciente para validar el encuadre normativo. Una vez dictaminada la aprobación, el documento físico puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años provista del DNI original del beneficiario.

¿Cuáles son los derechos que garantiza el Certificado Único de Discapacidad (CUD)?

Contar con esta acreditación oficial resguarda el bienestar económico y social de las familias, permitiéndoles mitigar los costos logísticos y asistenciales derivados de cada patología:

Cobertura médica integral : obliga a obras sociales, prepagas y al sistema público a financiar el 100% de los tratamientos médicos, medicamentos, prótesis y terapias de rehabilitación ligadas a la condición certificada.

: obliga a obras sociales, prepagas y al sistema público a financiar el 100% de los tratamientos médicos, medicamentos, prótesis y terapias de rehabilitación ligadas a la condición certificada. Transporte público gratuito : libre tránsito terrestre en colectivos, subtes y trenes de jurisdicción nacional, de corta, mediana y larga distancia.

: libre tránsito terrestre en colectivos, subtes y trenes de jurisdicción nacional, de corta, mediana y larga distancia. Asignaciones familiares especiales : habilita el cobro ante ANSES de montos diferenciales por hijo o cónyuge con discapacidad, además de la ayuda escolar anual sin límites de edad.

: habilita el cobro ante de montos diferenciales por hijo o cónyuge con discapacidad, además de la ayuda escolar anual sin límites de edad. Símbolo Internacional de Acceso : otorga el derecho al libre estacionamiento y circulación en espacios públicos permitidos, sin importar el vehículo en el que se mueva el titular.

: otorga el derecho al libre estacionamiento y circulación en espacios públicos permitidos, sin importar el vehículo en el que se mueva el titular. Exenciones impositivas: posibilidad de eximición de patentes y tasas municipales, según la normativa local de cada provincia.

Alerta por la renovación obligatoria del Certificado Único de Discapacidad: quiénes pierden los beneficios en junio 2026

La Secretaría de Discapacidad emitió una advertencia para los beneficiarios, vinculada a los plazos de vigencia. Si bien existe una prórroga automática de un año para aquellos certificados que vencían a lo largo de 2025 (extendiendo su validez legal de forma excepcional hasta los mismos meses de 2026), la situación para los períodos anteriores es crítica.

Todos los titulares cuyos certificados registraban fechas de actualización originales en los años 2022, 2023 o 2024 y que no hayan regularizado su situación física, comenzarán a sufrir bloqueos preventivos en los padrones sociales debido al cruce informático de datos entre salud y el sector previsional.

La actualización inmediata es la única vía para evitar la suspensión de las coberturas de salud y el corte de las asignaciones de ANSES. Una vez emitido el nuevo documento en papel, su versión digital se actualiza de manera automática dentro de la sección «Mis Documentos» de la aplicación Mi Argentina para mayores de 13 años con identidad validada.