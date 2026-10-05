Se va Leo Messi, no habrá otro igual: formaciones, hora y TV de Argentina-Benín

Se termina una era que fue maravillosa. Llegó ese día que ningún fanático del fútbol esperaba, pero es inevitable. Lionel Messi se va de la Selección Argentina luego de más de 20 años y nada será igual. Hay recambio, quedan varios guerreros que crecieron al lado del 10 y Lionel Scaloni se perfila para seguir, pero será una nueva etapa. Y habrá que remarla.

El Monumental, la casa de la Albiceleste, será el escenario y el rival, anecdótico, Benín. El capitán saldrá por última vez vestido con los colores patrios este martes las a las 20 y se vivirán 90 minutos, o más, con una lógica mezcla de sensaciones. Habrá lágrimas, pero sobre todo aplausos y un agradecimiento eterno. Es que Messi la revirtió y cerró el ciclo de manera colosal. Los títulos aparecieron en la recta final y, cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar, se hizo eterno.

Leo, las Nº 5 y el arquito. La mira está ajustada para la última función.

Esta fecha FIFA sirvió para cortar la resaca del Mundial y la dolorosa caída ante España. Pasaron dos amistosos en los que Argentina ni se despeinó para vencer a Bolivia en Córdoba y a Burkina Faso en Núñez. Fue 11-0 en el global, en 180 minutos que sirvieron para conocer caras nuevas, para que los integrantes del plantel se reencuentren y también para esperar al 10. El domingo le tiraron una alfombra roja al lado de la combi y Leo metió un par de entrenamientos a pura risa. También se abrazó con todos y seguramente, cayeron un par de lagrimones.

El mensaje de Insta que nadie quería leer

Esta noche, el capitán lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial. Y no quedará otra que ver las últimas pinceladas. El 31 de agosto, su cuenta de Instagram dio la noticia que nadie quería leer. Después blanqueó que la determinación la había tomado el 21 de julio. Como sea, resultó un mazazo. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento…Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados”.

Atrás quedaron seis Mundiales, goles increíbles, asistencias magistrales y una cantidad de récords incontables. Se va la magia. Se va Messi: no habrá ninguno igual.

Y en la última función estará rodeado de sus compañeros más fieles. En la lista de Lionel Scaloni hubo un bonus track que incluyó a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, pero también estará Nico Otamendi y asomará en algún lugar del estadio Fidel Di María, dos que le dijeron adiós a la Selección. Leandro Paredes seguramente comerá caramelos con De Paul, aunque no podrá ponerse los cortos por la suspensión y hasta el duro de Dibu Martínez ya habló de “mimos” y “besos” para el 10 en la previa.

Será una noche especial. Será la última. Y será inolvidable.

La última planilla con Messi de Scaloni

Lionel Scaloni también vivirá un momento especial el martes a la tarde-noche: pegará la última planilla del equipo titular con el nombre de Lionel Messi. El DT no dio a conocer los 11 que saldrán a la cancha, pero pondría un equipo con mayoría de campeones del mundo, con Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul de movida.

El defensor de River ya anunció su retiro de la Selección, mientras que el volante de Inter Miami no estaba en la convocatoria, pero son fijas para esta noche. Además volvería Nico Tagliafico, ausente en los duelos ante Bolivia y Burkina Faso.

Para una noche especial, Scaloni quiere un equipo especial, aunque queda claro que todas las miradas estarán en el capitán. Más que nunca, será Messi más 10.

Argentina-Benín: formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr

Estadio: Monumental

Hora: 20:00

TV: TyC Sports y Telefé

