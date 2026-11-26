Español sorprendió a Roca y Pérfora fue letal ante Pacífico, en las semis del PreFederal
El Torito ganó en el Gimena Padín por un ajustado 82-80 y le robó la localía. El Verde no le dio chances al Decano: 103-70.
Las semifinales del torneo PreFederal de básquet comenzaron con un rápido robo de localía. Centro Español sorprendió a Deportivo Roca en el Gimena Padín, por 82-80 y está ante la gran posibilidad de definir la historia ante su gente, el domingo 29, en El Templo de Plottier.
La otra llave arrancó con un claro dominio del dueño de casa, porque Pérfora no le dio chances a Pacífico y lo venció por 103-70. Ahora se verán las caras en el Viejo Ramírez de Neuquén, donde el local deberá devolver gentilezas si quiere seguir con la defensa del título obtenido en 2025.
Errático, parejo y con cierre Gallego
El 12-12 del comienzo deja en claro que el partido fue un atado de nervios. Después, se “normalizaron” y mejoraron los números, y en ese reparto, Centro Español se llevó la mejor parte. 31-33 marcó el tablero camino a vestuarios y el Depo lo dio vuelta en el tercero (63-60), pero los últimos 10 fueron de quinteto Gallego (22-17), que viajó con el triunfo para Plottier.
Quimey Acosta, con 19 puntos fue el máximo anotador en el equipo de Mauricio Santángelo, mientras que Franco Pennacchiotti aportó su clásico doble-doble con 16 más 11 rebotes. Emilio Santana (12) y Valentín Gruich (11) también fueron decisivos. En el local no alcanzaron las buenas producciones de Benjamín López (21), Matías Alluchón (14 y 9 asistencias), Adolfo García Barros (13), Martín Pamich (12) y Tomás Quinteros (12).
Si de comparativa se trata, pican en punta los triples: 9-32 (28%) fue el escaso rendimiento del Depo, contra un interesante 10-21 de Español (48%). Los libres también fueron vitales: 15-26 para Roca (58%), 14-21 (67%) para el Torito.
El Verde, un relojito
Pérfora marcó territorio de movida y logró un incuestionable triunfo en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. Así lo reflejan los parciales: 25-13, 56-34 y 80-52, antes del 23-18 que definió la historia.
Seis jugadores terminaron en el doble dígito: Pedro Emilio (17), Lucas Mohnen (16), Sebastián Godoy Vega (16), Nahuel Vicentín (14), Julián Ruiz (12 y 12 asistencias) y Valentín Bauducco (12). El mejor de la cancha fue Alex Soria, quien se cargó toda la responsabilidad del goleo y los rebotes visitantes y terminó con 32 puntos y 9 rebotes, para alcanzar una valoración de 37. Lo siguió, muy lejos, Exequiel Sánchez, con 11.
En medio de ese dominio abrumado, sobresalieron estos rubros: 16-29 en triples (55%) para Pérfora contra 6-26 (23%) de Pacífico, 25-13 en asistencias y siete pérdidas menos del Verde (9-16).
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