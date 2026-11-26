Quimey Acosta fue el goleador del Torito, que dio un paso clave rumbo a la final. (Franco Urchipia)

Las semifinales del torneo PreFederal de básquet comenzaron con un rápido robo de localía. Centro Español sorprendió a Deportivo Roca en el Gimena Padín, por 82-80 y está ante la gran posibilidad de definir la historia ante su gente, el domingo 29, en El Templo de Plottier.

Franco Pennacchiotti, fiel a su estilo, terminó con un doble-doble. (Franco Urchipia)

La otra llave arrancó con un claro dominio del dueño de casa, porque Pérfora no le dio chances a Pacífico y lo venció por 103-70. Ahora se verán las caras en el Viejo Ramírez de Neuquén, donde el local deberá devolver gentilezas si quiere seguir con la defensa del título obtenido en 2025.

Errático, parejo y con cierre Gallego

El 12-12 del comienzo deja en claro que el partido fue un atado de nervios. Después, se “normalizaron” y mejoraron los números, y en ese reparto, Centro Español se llevó la mejor parte. 31-33 marcó el tablero camino a vestuarios y el Depo lo dio vuelta en el tercero (63-60), pero los últimos 10 fueron de quinteto Gallego (22-17), que viajó con el triunfo para Plottier.

Quimey Acosta, con 19 puntos fue el máximo anotador en el equipo de Mauricio Santángelo, mientras que Franco Pennacchiotti aportó su clásico doble-doble con 16 más 11 rebotes. Emilio Santana (12) y Valentín Gruich (11) también fueron decisivos. En el local no alcanzaron las buenas producciones de Benjamín López (21), Matías Alluchón (14 y 9 asistencias), Adolfo García Barros (13), Martín Pamich (12) y Tomás Quinteros (12).

El 1-5, Alluchón-López, funcionó, pero esta vez no fue suficiente y la visita lo cerró mejor. (Franco Urchipia)

Si de comparativa se trata, pican en punta los triples: 9-32 (28%) fue el escaso rendimiento del Depo, contra un interesante 10-21 de Español (48%). Los libres también fueron vitales: 15-26 para Roca (58%), 14-21 (67%) para el Torito.

El Verde, un relojito

Pérfora marcó territorio de movida y logró un incuestionable triunfo en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. Así lo reflejan los parciales: 25-13, 56-34 y 80-52, antes del 23-18 que definió la historia.

Seis jugadores terminaron en el doble dígito: Pedro Emilio (17), Lucas Mohnen (16), Sebastián Godoy Vega (16), Nahuel Vicentín (14), Julián Ruiz (12 y 12 asistencias) y Valentín Bauducco (12). El mejor de la cancha fue Alex Soria, quien se cargó toda la responsabilidad del goleo y los rebotes visitantes y terminó con 32 puntos y 9 rebotes, para alcanzar una valoración de 37. Lo siguió, muy lejos, Exequiel Sánchez, con 11.

En medio de ese dominio abrumado, sobresalieron estos rubros: 16-29 en triples (55%) para Pérfora contra 6-26 (23%) de Pacífico, 25-13 en asistencias y siete pérdidas menos del Verde (9-16).