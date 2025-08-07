Necrológicas de hoy, jueves 7 de agosto de 2025

Falleció en General Roca a los 90 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

LUIS (GIGETTO) CASSANI

Falleció en Villa Regina a los 89 años de edad. Su esposa Alicia Quintans; sus hijos Alejandro, Maximiliano y María Carla; sus hijos políticos Daniela, Marina y Santiago; sus hermanos Odetta, María Paula, Gian Carlo y Gabrielle; su hermana del corazón Norma Quintans; sus sobrinos María Belén, Alberto, Carlos, Paola y Max; sus cuñados Tranquilo y Atilio; sus nietos, amigos y demás familiares comunican que sus restos velados en Sala 1 de Remedios de Escalada 85, recibirán sepultura hoy a las 11:00 hs en el cementerio local. Servicio EMPRESA DEFLORIAN S.A.