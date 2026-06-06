Incidentes y 14 detenidos durante el banderazo de despedida al Indio Solari en el Obelisco

Fanáticos comienzan a llegar a las inmediaciones del Microestadio de Villa Domínico, donde mañana domingo tendrá lugar el último adiós al Indio Solari. Foto; Antonio Becerra

Al menos catorce personas fueron detenidas este sábado durante los incidentes registrados en el Obelisco, en el marco del banderazo organizado por seguidores de Carlos «Indio» Solari para despedir al histórico referente del rock nacional.

Según informaron fuentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Agencia Noticias Argentinas, los disturbios comenzaron alrededor de las 17 horas, cuando personal policial detectó el ingreso de vendedores ambulantes que transportaban heladeras con bebidas alcohólicas para comercializar en el lugar.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de la mercadería, lo que provocó la reacción de un grupo de personas que comenzó a arrojar piedras y botellas contra los agentes.

Como consecuencia de los enfrentamientos, dos policías resultaron con lesiones y se produjeron varias detenciones. En una primera instancia se informó el arresto de ocho personas, aunque con el correr de las horas la cifra ascendió a catorce.

Pese a los incidentes, miles de fanáticos continuaron concentrados en las inmediaciones del Obelisco para rendir homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años. Con banderas, cánticos y canciones emblemáticas de su carrera, los seguidores mantuvieron vivo el espíritu de las tradicionales «misas ricoteras» que marcaron la historia del rock argentino.

Desde el Gobierno porteño remarcaron que se mantendrán los controles para evitar la venta ilegal y prevenir nuevos hechos de violencia en el espacio público.

«La Ciudad no va a permitir la venta ilegal ni hechos de violencia que alteren el orden en el espacio público», señalaron fuentes oficiales.