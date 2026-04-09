Necrológicas de hoy, jueves 9 de abril de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 9 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
abad Rodríguez, victoria
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Vicky, amiga de tantos años compartidos. Como mamás que caminamos juntas durantes 15 años, fuimos construyendo lazos de amor, sostén y amistad que hoy se vuelven aún más valiosos. Agradecemos cada encuentro, cada charla y cada momento vivido. Descansa en paz querida amiga. Te vamos a extrañar. Las Leonas: Norma, Pato, Caro, Lore, Debo, Analía, Fabi y Clau.
Abad Rodriguez, Victoria
Falleció en Gral Roca a los 50 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salón Helios de Av Roca 649, serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
de NAVARRO, HILDA MIRA
La comunidad educativa del Instituto Pablo VI y la Asociación Educacional Pablo VI lamentan su fallecimiento, y acompañan su hijo Walter Navarro y familia en este momento de dolor.
DURAN VDA. DE CISTERNA, OLGA
Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos: Lilibette, Edgardo, Olga, Walter y Carlos, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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