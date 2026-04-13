Necrológicas de hoy, lunes 13 de abril de 2026

Brusain, Maria Esther A dos años de tu partida, te recordamos con mucho amor, un feliz cumple al cielo para Juan Carlos Vannicola. Los extrañamos , siempre en nuestros corazones, besos al cielo. Sus hijos, nietos y familiares.

TOLEDO, MARGARITA Falleció en General Roca a los 98 años.Sus hijos: Jorge Omar y Adriana. Su hija política Graciela. Sus nietos Valeria y Guadalupe. Sus bisnietos: Luca y Chiara y demás familiares comunican su deceso y que sus restos serán velados hoy de 9 a 11 en sala «D» de Villegas 1045 y trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación. Afiliada a I.A.P.S.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ROLANDO, ALDO CUSTODIO Falleció en General Roca a los 73 años. Su esposa: María del Carmen Villalba. Sus hijos: María José, María Belén, María Noel y Juan Ignacio. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes fueron inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliado a I.A.P.S SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ROLANDO, ALDO C. Te vamos a extrañar mucho, querido amigo. Ana, Maria Evelina, Elsa, Nito, Carlos, Fernando, Edgardo.EMPRESA DINIELLO