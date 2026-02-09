Necrológicas de hoy, lunes 9 de febrero de 2026

FERNANDEZ LISARI VDA. DE PELETAY, DELIA ISOLINA

Falleció en Gral. Roca a los 84 años. Sus Hijos: Javier y Claudio. Su hija política: Lidia Marticorena. Sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismo. Afiliada a I.A.P.S SERVICIO: EMPRESA DINIELLO