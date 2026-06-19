Reforma laboral: casi 800 convenios colectivos deberán ser renegociados en todo el país

El plan del Gobierno buscará la actualización de los convenios colectivos de trabajo en todas las actividades (Foto: archivo)

La Secretaría de Trabajo avanzará en la renegociación de los convenios colectivos de trabajo vigentes con el objetivo de adaptarlos a los cambios introducidos por la reforma laboral.

La medida estaba previsto en la intervención de poco más de 400 acuerdos, pero tras una serie de reformulas, se estarían involucrando a casi 800 convenios a medida que vayan venciendo sus plazos de vigencia.

La decisión se enmarca en la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, cuya reglamentación comenzó a regir este año y modificó diversos aspectos del sistema de relaciones laborales. Entre ellos, se destaca el fin del mecanismo de ultraactividad, que permitía que un convenio siguiera vigente aun después de haber vencido hasta que se firmara uno nuevo.

En una primera etapa, el Gobierno había identificado alrededor de 150 convenios vencidos que debían ser actualizados. Posteriormente, el universo se amplió a 446 acuerdos, y la cifra continuará creciendo hasta alcanzar cerca de 800 negociaciones en los próximos meses.

Casi 800 convenios colectivos deberán ser renegociados: el doble registrado en comparación al pasado

Las actividades alcanzadas incluyen sectores de gran relevancia:

Aceiteros

Aeronáuticos privados

Alimentación

Automotriz Talleres

Bancarios

Calzado

Camioneros

Carga y Descarga

Carne roja

Ceramistas

Cines multipantalla

Comercio

Concesionarios

Concesionarios Motovehículos

Construcción

Empleados de farmacia

Entidades deportivas y civiles

Estaciones de servicio

Ferroviarios

Futbolistas Agremiados

Gastronómicos

Maestranza

Marina Mercante

Mineros, Neumáticos

Panaderos

Pasteleros

Pesca

Petroleros

Pilotos

Pintura

Plásticos

Prensa

Propaganda médica

Químicos, Rurales

Sanidad

Seguridad privada

Transporte automotor de pasajeros

TV abierta y TV por cable.

Muchos de estos convenios fueron firmados hace varios años y contienen cláusulas que ahora deberán revisarse para adecuarlas al nuevo esquema legal. La normativa establece que la secretaría de Trabajo deberá convocar a sindicatos y cámaras empresarias para iniciar las conversaciones dentro de plazos específicos.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, mencionó que el objetivo oficial es que los convenios reflejen las nuevas disposiciones legales y otorguen mayor previsibilidad a las relaciones laborales.

Casi 800 convenios colectivos deberán ser renegociados: los puntos de vista sobre la decisión del Gobierno

Desde el Gobierno sostienen que la actualización de los convenios permitirá modernizar estructuras laborales consideradas desactualizadas y contribuirá a reducir conflictos vinculados a interpretaciones normativas. Además, argumentan que algunos acuerdos no reflejan las transformaciones tecnológicas y productivas registradas en distintos sectores durante los últimos años.

Entre los aspectos que podrían ser objeto de discusión aparecen las modalidades de contratación, las condiciones de trabajo, los sistemas de licencias, los mecanismos de representación sindical y los aportes o contribuciones establecidos en los acuerdos colectivos. También podrían analizarse nuevas formas de organización laboral contempladas en la reforma.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero. Foto: Gentileza Noticias Argentinas.

La iniciativa, sin embargo, genera preocupación en parte del movimiento sindical. Diversas organizaciones gremiales cuestionan el alcance de las modificaciones y advierten que algunas disposiciones podrían afectar derechos laborales consolidados mediante la negociación colectiva.

Con la convocatoria en marcha, se abre una etapa de negociaciones que podría extenderse durante varios meses. El proceso involucrará a cientos de organizaciones sindicales y empresarias y se perfila como uno de los capítulos más relevantes de la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Con información de Infobae