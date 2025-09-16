Necrológicas de hoy, martes 16 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 16 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CLARA LINA LUENGO VDA. DE MARTINEZ
Fallecio en Gral. Roca a los 92 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados al Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Beatriz Aila Vda de Prieto
Falleció en Neuquén el 14 de septiembre de 2025 a los 85 años. Su hijos: Leonardo, Héctor Ariel y Claudio Gustavo, sus nietos: Mauro, Aldo, Florencia, Maite, Joaquín y su hija política Graciela Insulsa, participan su deceso y ruegan una oración por el descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados el 15/09 en la necrópolis de la ciudad de Zapala.
VANESA ALICIA ROJO
(24/11/1979 – 14/09/2025)La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Dirección Regional Neuquén, participa con gran pesar el deceso de la funcionaria Vanesa Alicia Rojo, acompañando a su familia en tan doloroso momento.
JORGE ALBERTO PAGLIALUNGA
Falleció en General Roca a los 61 años. Su esposa: Mirta Mabel Guerrero, sus hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios