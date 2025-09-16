Necrológicas de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

CLARA LINA LUENGO VDA. DE MARTINEZ Fallecio en Gral. Roca a los 92 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados al Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Beatriz Aila Vda de Prieto Falleció en Neuquén el 14 de septiembre de 2025 a los 85 años. Su hijos: Leonardo, Héctor Ariel y Claudio Gustavo, sus nietos: Mauro, Aldo, Florencia, Maite, Joaquín y su hija política Graciela Insulsa, participan su deceso y ruegan una oración por el descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados el 15/09 en la necrópolis de la ciudad de Zapala.

VANESA ALICIA ROJO (24/11/1979 – 14/09/2025)La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Dirección Regional Neuquén, participa con gran pesar el deceso de la funcionaria Vanesa Alicia Rojo, acompañando a su familia en tan doloroso momento.