Necrológicas de hoy, martes 31 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 31 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CIDE, DANTO EMILIO
Tu cuñada Laura, Raúl, tus sobrinos Ulises, Guillermina y Lourdes, tus sobrinos políticos y sobrinos nietos te despiden con mucho amor y te van a extrañar siempre.EMPRESA DINIELLO
Nuncio, Luca Eduardo
JUMA S.A. acompaña a familiares y seres queridos del señor Eduardo Luca Nuncio en este momento de profundo dolor y expresa sus más sinceras condolencias.
sánchez, roberto
El Consorcio General Roca de Riego y Drenaje participa el fallecimiento del ex miembro de la comisión directiva, acompañando a sus familiares en estos momentos de dolor.
CIDE, DANTO EMILIO
Te despedimos con tanto amor, abuelo, tus nietos y nietas: Fidel, Tobías, Joao, Ciro, Marcos, Laureano, Emir, Cala, Rosina, Ninna, Emilio, Bianca, Malena, Alba y Sol.EMPRESA DINIELLO
CIDE, DANTO EMILIO
Amado papá, estarás siempre con nosotros en nuestros corazones. Tu hija Carla y tus nietos Joao y Emilio.EMPRESA DINIELLO
Puglici, Lidia
Estudio Sanchez Vidal y Asoc., participan del fallecimiento de la madre de nuestra colaboradora Karina Bauer, acompañándola en estos momentos de profundo dolor.
CIDE, DANTO EMILIO
Fallecio en Gral. Roca a los 76 años. Su esposa: Marta Vellico. Sus hijos: Marcia, Maria Cecilia, Carla, Emiliano, Grisel y Iara. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibirán sepultura hoy a las 11 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
CIDE, DANTO EMILIO
Te despedimos con inmenso dolor. Nos reconforta saber que estarás siempre con nosotros. Marcia y Gustavo, y tus nietos Fidel, Marcos y Sol.EMPRESA DINIELLO
Abrahan, Elena
Falleció en Cervantes a los 77 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos serán cremados hoy en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales
CIDE, DANTO EMILIO
Hoy te despedimos con profundo dolor, pero nunca dejaremos de recordarte. María Cecilia, Jesús, Tobías, Ciro, Laureano y Rosina.EMPRESA DINIELLO
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