Necrológicas de hoy, martes 7 de octubre de 2025

MARIA ROSARIO GENTICO VDA. DE LOAIZA

Falleció en Gral. Roca a los 85 años. Sus hijos: Marcelo y Alejandro. Su hija política: Selva Arnold. Su nieto: Marcos Loaiza y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 17.30, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO