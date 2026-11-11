Volvo acelera hacia el futuro

Los nuevos Volvo FH Aero Electric anuncian hasta 700 kilómetros de autonomía, una cifra que busca ampliar el uso de camiones eléctricos en el transporte de larga distancia.

El Volvo Trucks puso en marcha la producción de sus nuevos FH Aero Electric, camiones eléctricos desarrollados para recorrer largas distancias y transportar grandes volúmenes de mercadería.

Las primeras unidades comenzaron a salir de las instalaciones industriales de la compañía en Gotemburgo, Suecia, con una característica que marca un avance para este tipo de vehículos: una autonomía anunciada de hasta 700 kilómetros por carga.

El objetivo es ampliar la utilización de camiones eléctricos más allá de la distribución urbana y regional, donde las distancias son relativamente cortas y los recorridos pueden planificarse con mayor facilidad. Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para incorporar estas tecnologías al transporte de larga distancia era la necesidad de realizar recargas frecuentes, además del peso de las baterías y su influencia sobre la capacidad de carga.

Con esta nueva generación, la empresa busca ofrecer una alternativa que pueda competir con los vehículos convencionales no solamente por sus beneficios ambientales, sino también por su funcionamiento y sus costos operativos.

La electrificación del transporte de mercancías representa uno de los mayores desafíos de la industria automotriz, especialmente en Europa, donde las regulaciones ambientales impulsan a los fabricantes a desarrollar soluciones que permitan reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Más autonomía para recorrer largas distancias

La principal evolución del FH Aero Electric se encuentra en su arquitectura mecánica y eléctrica. Volvo desarrolló una configuración orientada a mejorar la eficiencia energética y aprovechar al máximo la capacidad de las baterías.

El sistema incorpora baterías de alta densidad energética y una cadena cinemática optimizada, dos elementos que permiten extender el alcance sin comprometer las prestaciones necesarias para transportar cargas pesadas.

Entre las novedades técnicas aparece un eje eléctrico con transmisión de seis velocidades, una solución diseñada para mejorar el aprovechamiento de la energía en diferentes condiciones de conducción. Esta tecnología resulta especialmente importante en rutas que combinan autopistas, pendientes y sectores de circulación más exigentes, donde el consumo energético puede variar considerablemente.

La autonomía anunciada de 700 kilómetros permitiría afrontar numerosos trayectos interurbanos europeos con una menor cantidad de paradas para recargar. Sin embargo, el alcance efectivo dependerá de factores como el peso transportado, la velocidad, la temperatura y las características del recorrido.

Otro componente fundamental es la posibilidad de utilizar sistemas de recarga de alta potencia, desarrollados específicamente para vehículos industriales. La intención es que los transportistas puedan recuperar una parte importante de la energía durante los descansos reglamentarios de los conductores, reduciendo los períodos de inactividad de las unidades.

De esta manera, la planificación de las recargas podría integrarse a los tiempos habituales de descanso, aunque su implementación dependerá de la disponibilidad de infraestructura adecuada en las principales rutas.

Para las empresas logísticas, esta posibilidad representa un aspecto central, ya que la rentabilidad del transporte está directamente relacionada con los kilómetros recorridos, los tiempos de entrega y la utilización de cada vehículo.

El desafío de transportar más sin perder eficiencia

La autonomía no es el único aspecto que condiciona la incorporación de camiones eléctricos. El peso de las baterías representa otro de los grandes desafíos técnicos, porque puede reducir la cantidad de mercadería que una unidad está autorizada a transportar. En el transporte pesado, incluso una diferencia relativamente pequeña en la capacidad útil puede afectar la rentabilidad de una operación.

Para enfrentar este problema, Volvo trabajó en la reducción del peso de determinados componentes del chasis y en una nueva distribución de los sistemas eléctricos, con el objetivo de aprovechar mejor el espacio disponible.

A estas mejoras se suma la normativa europea, que contempla márgenes adicionales de peso para determinados vehículos de cero emisiones. Esto permite compensar parcialmente la masa de las baterías y conservar una capacidad de transporte competitiva.

La combinación de estas soluciones busca acercar el rendimiento operativo de los camiones eléctricos al de sus equivalentes diésel, aunque las prestaciones finales dependerán de la configuración elegida y del tipo de carga.

El avance también tiene implicancias económicas. Si bien la inversión inicial en un camión eléctrico puede ser superior a la de uno convencional, las empresas deben considerar otros factores al evaluar su incorporación. Entre ellos aparecen el costo de la electricidad, los gastos de mantenimiento, la infraestructura de carga y la cantidad de kilómetros recorridos anualmente.

En determinadas operaciones, el menor consumo energético y la reducción de intervenciones mecánicas pueden contribuir a mejorar el costo total de propiedad durante la vida útil del vehículo. Sin embargo, la competitividad frente al diésel dependerá de las tarifas eléctricas, los incentivos disponibles y las condiciones de utilización de cada flota.

Con el inicio de la producción de esta nueva generación, Volvo busca extender la electrificación hacia el transporte de larga distancia, uno de los segmentos donde la transición energética todavía enfrenta mayores dificultades. El desarrollo de redes de recarga para vehículos pesados será decisivo para que esta tecnología pueda expandirse a gran escala.

La llegada de camiones capaces de recorrer hasta 700 kilómetros representa un nuevo paso para la industria, pero no significa el reemplazo inmediato de los motores tradicionales.

Por el contrario, anticipa un escenario en el que las alternativas eléctricas y diésel convivirán durante los próximos años, mientras fabricantes, transportistas y operadores logísticos evalúan qué tecnología resulta más conveniente para cada actividad.

En ese camino, Volvo apuesta a que la autonomía, la capacidad de carga y los costos operativos permitan convertir al camión eléctrico en una opción cada vez más competitiva para las rutas europeas.