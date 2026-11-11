El regreso de las 1000 Millas a los caminos de la Patagonia

Las rutas de la Patagonia volverán a convertirse en un escenario privilegiado para el automovilismo histórico. Entre lagos, montañas y caminos que atraviesan algunos de los paisajes más reconocidos de Río Negro y Neuquén, las 1000 Millas Sport celebrarán su 37.ª edición del 25 al 29 de noviembre, con la participación de vehículos clásicos y tripulaciones provenientes de diferentes países.

Organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), institución fundada en 1948, la competencia regresará a Bariloche con una propuesta que combina tradición, precisión y un importante patrimonio automotor. Este año, además, incorporará nuevas pruebas de regularidad que buscarán elevar la exigencia para pilotos y navegantes.

La carrera tendrá nuevamente como punto de partida y llegada al emblemático Hotel Llao Llao, uno de los escenarios históricos del evento. Desde allí, los participantes recorrerán distintos sectores de la región, en una experiencia que trasciende el aspecto deportivo y reúne turismo, gastronomía y camaradería.

«Nos gusta reinterpretar la propuesta en cada edición. Siempre hay caminos por descubrir y paisajes nuevos por recorrer. Este año en particular, incorporamos pruebas de regularidad que van a poner a prueba hasta a los competidores más experimentados», anticipó Fernando Briones, presidente del CAS y del Comité Organizador.

A diferencia de las competencias tradicionales de velocidad, las 1000 Millas Sport tienen como principal desafío mantener tiempos y promedios establecidos durante el recorrido. La coordinación entre piloto y copiloto resulta determinante, ya que cualquier diferencia puede modificar las posiciones de una clasificación que suele resolverse por márgenes mínimos.

«La regularidad exige una conexión total entre el piloto y su navegante», explicó Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas Sport, al describir uno de los aspectos centrales de la competencia.

La edición 2026 contará con representantes de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Chile y Uruguay, además de numerosas tripulaciones argentinas. La diversidad de procedencias también se reflejará en los vehículos, que representan distintas épocas de la historia del automovilismo deportivo.

Entre los modelos anunciados aparecen un Mercedes-Benz 300 SL, Aston Martin DB5, Bugatti Type 37, Ferrari 365 GTC y BMW 328, verdaderas piezas de colección que volverán a ponerse en movimiento sobre las rutas patagónicas.

Cada uno de estos automóviles representa una etapa particular del desarrollo de la industria. Desde las líneas clásicas de los deportivos europeos hasta las soluciones mecánicas que marcaron generaciones, la competencia permitirá observar vehículos que habitualmente permanecen resguardados en colecciones privadas. «La grilla va a ser un espectáculo visual», aseguró Briones, quien destacó el atractivo de reunir automóviles históricos de semejante valor patrimonial.

Sin embargo, el desafío no se limita a conservar estas unidades en condiciones de funcionamiento. Las tripulaciones deben prepararse durante meses para afrontar recorridos extensos y pruebas que requieren precisión constante, además de resolver las dificultades propias de conducir vehículos de varias décadas de antigüedad. «No es acelerar, es ritmo, sincronicidad, concentración, resistencia y mucha comunicación entre el piloto y el copiloto», remarcó Briones.

La Patagonia, protagonista de la hoja de ruta

Además de su valor deportivo, las 1000 Millas Sport mantienen una relación histórica con los paisajes cordilleranos. Las rutas de Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes volverán a recibir a los vehículos, en un recorrido que combinará sectores panorámicos y paradas especialmente seleccionadas.

«El entorno patagónico es la escenografía perfecta y acompaña en toda la competencia», sostuvo Briones, al destacar el papel que tiene la región dentro de la identidad del evento. Para los aficionados, uno de los principales atractivos será el tradicional Parque Cerrado del Centro Cívico de Bariloche, donde el público podrá acercarse a los automóviles y apreciar sus características.

Las 1000 Millas Sport buscan dejar una huella más allá del espectáculo automovilístico. Como ocurre en cada edición, el evento mantendrá su tradicional remate solidario, destinado a colaborar con el Banco de Alimentos y distintas organizaciones locales.

Durante los últimos seis años, la organización profundizó su trabajo con instituciones de la región como Fundación Challenge, Puentes de Luz y Fundación Cruzada Patagónica, que desarrollan iniciativas sociales y comunitarias. De esta manera, la competencia combina el atractivo de los vehículos históricos con una propuesta que también contempla el impacto de su presencia en la Patagonia.

Con 37 ediciones y una trayectoria consolidada dentro del automovilismo clásico, las 1000 Millas Sport se preparan para escribir un nuevo capítulo en las rutas del sur argentino. Una celebración donde el objetivo no será llegar primero, sino alcanzar la máxima precisión mientras algunas de las máquinas más emblemáticas de la historia vuelven a recorrer los caminos de Río Negro y Neuquén.