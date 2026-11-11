ASÍ LO VEO / China, clave para Mercedes

“Si eres un fabricante mundial de automóviles como Mercedes, no existe una estrategia en la que puedas dejar a China de lado”, afirmó Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, durante una conferencia con analistas. El ejecutivo ratificó la importancia del mercado asiático, pese a que las ventas de la marca cayeron un 29% en los primeros nueve meses de 2026.

Källenius considera que China seguirá siendo fundamental para el crecimiento y la innovación tecnológica de la compañía. Sin embargo, Mercedes buscará reducir su dependencia económica mediante una mayor utilización de proveedores locales y una reorganización industrial.

El directivo también identificó oportunidades de expansión en Estados Unidos, donde la automotriz pretende elevar sus ventas anuales de poco más de 300.000 a unas 400.000 unidades. La compañía presentará en 2027 un nuevo plan estratégico con horizonte en 2030, orientado a recuperar competitividad, reducir costos y fortalecer su presencia internacional.