Un Renault 18 para la historia

A bordo de un Renault 18 TX de 1981, la dupla conformada por Gastón Carletti y Mariano Lindón se consagró campeona de la categoría Velocímetro del XXIII Gran Premio Argentino Histórico 2026, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Hay victorias que se construyen con velocidad y otras en las que cada centésima puede cambiar el resultado. Para Gastón Carletti y Mariano Lindón, la diferencia entre alcanzar la gloria o quedarse a las puertas del triunfo se resolvió después de seis días de competencia, miles de kilómetros y una concentración que no admitía distracciones.

A bordo de un Renault 18 TX de 1981, la dupla se consagró campeona de la categoría Velocímetro del XXIII Gran Premio Argentino Histórico 2026, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Carletti, de 57 años y oriundo de Laboulaye, Córdoba, compartió la experiencia con Lindón, de 45 años y residente de Bahía Blanca. Juntos recorrieron 3.351 kilómetros por diferentes provincias argentinas, enfrentando caminos de montaña, temperaturas elevadas y condiciones climáticas que pusieron a prueba tanto al vehículo como a sus ocupantes.

«Para los entusiastas de la regularidad en Argentina, el Gran Premio Histórico es la carrera más importante por la exigencia, el recorrido y la cantidad de etapas. Es una enorme satisfacción completar los seis días y 3.300 kilómetros habiendo peleado siempre por el primer puesto», expresó Carletti. Sin embargo, el festejo debió esperar. Aunque la victoria estaba cerca, los protagonistas sabían que todavía faltaba cumplir un requisito fundamental.

«Hay una exigencia formal de sellar el carnet de ruta al finalizar la última etapa. Hasta que no hicimos eso no festejamos con Mariano, porque ha pasado que faltando pocos kilómetros se han perdido carreras por no llegar al final por sus propios medios», recordó el campeón.

La categoría Velocímetro reunió a aproximadamente 50 vehículos históricos y tiene una particularidad: las tripulaciones deben cumplir los tiempos establecidos sin utilizar instrumental electrónico de asistencia. En este escenario, la coordinación entre piloto y navegante resulta determinante.

Un Renault 18 que resistió todos los desafíos

El vehículo elegido también tiene su propia historia. Carletti adquirió el Renault 18 TX en 2022 y encontró en este modelo una combinación de características que considera adecuada para afrontar competencias de larga duración.

«El auto lo tengo desde el año 2022, hoy tiene 45 años de antigüedad y parece ser una buena opción para estas carreras. Tiene un motor de 2000 cms, tracción delantera, baúl con buena capacidad para llevar un segundo neumático de auxilio y algunos repuestos», explicó.

La autonomía es parte de la filosofía de la dupla. No utilizan tráiler ni camioneta de asistencia para trasladar el Renault 18, sino que realizan los viajes de ida y vuelta en el mismo vehículo con el que compiten. Esa decisión adquirió especial importancia durante el recorrido por Catamarca, donde las altas temperaturas provocaron inconvenientes mecánicos.

«En Catamarca y debido al calor tuvimos problemas de temperatura de motor que supimos llevar cuidando el auto dos días hasta que pudimos cambiar el radiador por uno nuevo y solucionamos ese inconveniente», relató.

Las dificultades no terminaron allí. Los tramos montañosos de Catamarca y los caminos sinuosos con túneles de San Juan exigieron una conducción especialmente cuidadosa. Pero el episodio más complicado estuvo relacionado con el clima.

«Lo más feo fue llegar corriendo con viento Zonda, que es caluroso y levanta polvo que dificulta la visión, al punto que un tramo fue suspendido porque literalmente no veíamos más allá de los 10 metros hacia adelante», señaló Carletti.

Seis segundos que marcaron la diferencia

La regularidad exige mantener velocidades y tiempos previamente determinados. En una competencia de semejante extensión, los errores mínimos pueden acumularse y modificar las posiciones. Carletti y Lindón consiguieron imponerse con un promedio de apenas 22 centésimas de segundo de diferencia por control, una muestra del nivel de precisión necesario para alcanzar el primer puesto. «Al final de los seis días la diferencia fue de solo seis segundos, así que la diferencia es ínfima», destacó el piloto.

El segundo puesto quedó en manos de una tripulación uruguaya que compitió con un Fiat 128 IAVA y logró imponerse en la sexta etapa. El tercer lugar fue para un matrimonio argentino que participó con un BMW 320 y había obtenido el campeonato el año anterior.

Para Carletti, una de las claves del resultado fue la comunicación con su navegante. Lejos de mantener conversaciones permanentes, ambos desarrollaron una dinámica basada en la concentración y la confianza. «Determinante es la concentración que tenemos arriba del auto, solo hablamos si hay una diferencia que supere las 50 centésimas, sino vamos callados haciendo cada uno lo suyo», explicó.

La consagración también confirmó el buen comienzo de una sociedad deportiva que recién se formó este año. En junio ganaron el Gran Premio de Paraguay y en septiembre repitieron el resultado en Argentina, dos conquistas que superaron ampliamente sus expectativas iniciales.

«Este año fue el primero que hicimos con Mariano Lindón de Bahía Blanca y estamos más que satisfechos. Pudimos ganar el Gran Premio de Paraguay en junio y el de Argentina en septiembre, que es mucho más de lo deseado antes de empezar juntos», sostuvo.

El próximo objetivo es completar el calendario sudamericano. El campeonato también incluye a Uruguay, una fecha en la que no participaron durante febrero y cuya ausencia les impidió disputar el título de la temporada. «El año que viene intentaremos correr en los tres países sumando puntos para el torneo que perdemos este año por haber faltado a la fecha de Uruguay en febrero», adelantó.

Más allá de los resultados, Carletti destaca un aspecto fundamental para afrontar competencias que implican tantos días de convivencia y kilómetros compartidos. «De todos modos valoro que arriba y abajo del auto nos llevamos muy bien, que es algo fundamental en eventos de tantos días y muchos kilómetros», afirmó.

Y antes de cerrar, dejó abierta la posibilidad de trasladar esa experiencia a los caminos del sur argentino, donde la regularidad histórica mantiene una importante tradición. «Ojalá podamos competir con Mariano en la zona de ustedes, donde hay gente trabajando bien por la regularidad desde hace muchos años», expresó el campeón.