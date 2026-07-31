Salud de Alan, el adolescente de Roca internado en el Garrahan: el porcentaje de su cuerpo quemado bajó del 95% al 80%

El adolescente de Roca está internado en el Hospital Garrahan.

Alan, el adolescente de 14 años de General Roca que sufrió graves quemaduras durante el incendio de su vivienda en el barrio San Martín, continúa internado en estado crítico en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires.

Según el último parte oficial difundido por el centro de salud, el porcentaje de superficie corporal afectada fue actualizado y pasó del 95% informado inicialmente al 80%. El adolescente permanece con asistencia respiratoria y en coma inducido, mientras su pronóstico continúa siendo reservado debido a la extrema gravedad de su condición clínica.

“Paciente en estado crítico, con superficie quemada del 80%. En asistencia respiratoria y coma inducido, con pronóstico reservado debido a la extrema gravedad de su condición clínica”, informó el doctor Hugo Basilio, coordinador de la Unidad de Quemados del Hospital Garrahan.

Además, el equipo médico evalúa el ingreso del adolescente al quirófano para realizar una toilette quirúrgica —un procedimiento de limpieza y tratamiento de las heridas— e iniciar las escarectomías, una intervención destinada a retirar el tejido dañado por las quemaduras.

Estas prácticas se realizarán siempre que el paciente mantenga la estabilidad clínica necesaria. Desde el hospital indicaron que la situación y el pronóstico, incluido el riesgo de mortalidad, son comunicados diariamente a los familiares que acompañan al adolescente.

“Cada noticia es difícil de escuchar”

Maximiliano Montero, bombero y tío de Alan, habló sobre el estado de salud del adolescente al aire de Canal 10 y aseguró que la familia se encuentra acompañándolo en Buenos Aires.

“Alan viajó con sus padres. Sigue en estado crítico y no se descarta nada. Cada noticia es difícil de escuchar”, expresó.

Montero destacó el trabajo realizado por los equipos de salud, la Policía y los Bomberos durante la emergencia y se mostró sorprendido por el despliegue de profesionales y especialistas que participan de la atención del adolescente en el Hospital Garrahan.

También informó que los órganos de Alan se mantienen estables, aunque durante las últimas horas apareció una infección renal. Según explicó, se trata de una complicación que puede presentarse en pacientes con quemaduras de gran magnitud.

La familia pidió mantener una cadena de oración y acompañar al adolescente durante la recuperación.

Continúa la colecta solidaria en General Roca

Mientras la familia permanece en Buenos Aires, en General Roca continúa la campaña solidaria para colaborar con los afectados por el incendio.

Los Bomberos Voluntarios impulsaron una colecta para ayudar a reconstruir la vivienda y reunir materiales de construcción, alimentos no perecederos y distintos artículos esenciales para el hogar.

Además, solicitaron ropa y calzado para los hijos de la familia. Para la niña se necesitan remeras y pantalones talle 12, además de zapatillas número 34.

Para Alan, la colecta solicita remeras talle M o 16, pantalones talle 16 y calzado número 37.

La comunidad continúa movilizada para acompañar a la familia y colaborar con la recuperación del adolescente, que atraviesa una de las situaciones más complejas de su vida.