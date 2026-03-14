Necrológicas de hoy, sábado 14 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 14 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
FONDRINI, JOSE OMAR
Falleció en Gral. Roca a los 89 años. Su hijo Sergio, su hija política Patricia, sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos Velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 12 hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
OTTE, MARIO DANIEL
Falleció en Gral. Roca a los 67 años. Su esposa: María Isabel Becerra. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
ZILVESTEIN, ING. ABELARDO ISAAC
Falleció en General Roca a los 90 años. Su esposa: María Vilma Silfeni. Sus hijos: Ivana, Ramiro, Nicolás y Carolina. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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