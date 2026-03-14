Necrológicas de hoy, sábado 14 de marzo de 2026

FONDRINI, JOSE OMAR Falleció en Gral. Roca a los 89 años. Su hijo Sergio, su hija política Patricia, sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos Velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 12 hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

OTTE, MARIO DANIEL Falleció en Gral. Roca a los 67 años. Su esposa: María Isabel Becerra. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO